Roma | Monchi è una furia | “ecco come stanno le cose sul mercato!”

: Monchi, la Roma non smobilita - ROMA, 20 GEN – "Voglio essere chiaro una volta per tutte: da troppo tempo sentiamo… - Retenews24 : Monchi, la Roma non smobilita - ROMA, 20 GEN – "Voglio essere chiaro una volta per tutte: da troppo tempo sentiamo… - francGuerrieri : #Monchi in conferenza: "Non voglio ridimensionare la squadra, vogliamo rinforzarla. Non pensiate che stiamo dormendo" #Roma #calciomercato - Massimo_Bals : #Monchi tuona: «Nessuna smobilitazione: la #Roma non sta dormendo!» - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: Monchi: "La #ASRoma non va a caccia di offerte per i propri giocatori e non vuole ridimensionare la rosa" - ParliamodiASR : RT @LoreSerafins: #Monchi “Voglio essere chiaro, una volta per tutte: la Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo. E soprattutt… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2018) Il ds dellaquest’oggi ha voluto aprire la conferenza stampa giallorossa, con un monologo, senza domande, chiarendo al meglio la situazione in casanista. “Voglio parlare direttamente ai tifosi in italiano. Siamo costretti a fare chiarezza. Da molti giorni laviene descritta sui giornaliuna società in smobilitazione, addirittura ho letto che stiamo cedendo giocatori a loro insaputa. Si tratta di una ricostruzione fuori dalla realtà. Non può essere una colpa avere giocatori forti che interessano a tanti club. Se arriveranno offerte sarà mio dovere ascoltarle, cosìvengono ascoltate le mie altrove. Lo stesso che facevo a Siviglia, anche qui sono nelle condizioni di dover prendere delle decisioni. Ho fatto il triplo delle telefonate verso altri direttori sportivi per cercare calciatori rispetto a quelle ricevute per i nostri. Lanon va a caccia di ...