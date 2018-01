Roma | domenica ecologica | cambiano le regole del blocco | posticipata la seconda fascia

Smog Roma : trasporto pubblico potenziato per la domenica ecologica : A Roma, in occasione della seconda domenica ecologica domani 21 gennaio 2018, il trasporto pubblico sarà potenziato nelle fasce orarie nelle quali è in vigore il blocco della circolazione: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 17.30 alle ore 20.30. Nella seconda fascia oraria – spiega il Campidoglio – il potenziamento del tpl prenderà il via un’ora prima dello stop alla circolazione (16.30). Saranno, quindi, effettuate corse ...

Roma - domenica ecologica : posticipato alle 17 : 30 lo stop alla circolazione : Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha stabilito con una ordinanza che il blocco del traffico nella capitale previsto per domani, 21 gennaio, seconda domenica ecologica, sia posticipato nella fascia pomeridiana, dalle 16.30 alle 17.30. Il Campidoglio, spiega che “la misura è stata adottata per garantire non solo l’accesso ma anche il deflusso dallo stadio Olimpico, dove è in programma una partita che prevede un considerevole afflusso ...

Roma - blocco totale delle auto : domani la domenica ecologica : A Roma domani sarà in vigore il divieto totale della circolazione: è il secondo appuntamento della domenica ecologica, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL ...

Roma - il 21 gennaio torna la domenica ecologica : blocco delle auto in fascia verde : Il 21 gennaio a Roma il secondo appuntamento con le domeniche ecologiche, i provvedimenti di blocco totale della circolazione programmati per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria. Il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL ‘fascia verde’ del PGTU, si estende nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Il Campidoglio spiega che le ‘domeniche ecologiche’, ...

100 piazze di Roma presidiate dal Pd sabato e domenica : Roma – Il Pd Roma riporta le seguenti parole su Facebook in merito alle prossime Regionali: “sabato e domenica 13 e 14 gennaio, il Partito Democratico... L'articolo 100 piazze di Roma presidiate dal Pd sabato e domenica su Roma Daily News.

Week end a Roma : gli eventi di sabato 13 e domenica 14 gennaio : Per i golosi ancora aperta la Fabbrica del Cioccolato , animali in festa al Parco dell'Appia Antica, bambini invece chiamati a divertirsi tra laboratori e spettacoli teatrali. Ecco dunque che fare ...

Si svolgerà domenica 14 gennaio - alle ore 18.30 - al Teatro Centrale di piazza Roma - il tradizionale concerto di Santa Cecilia : ... come ha affermato l'assessore alla Cultura Sabrina Sabiu, "mira ad arricchire ulteriormente la già ampia offerta di spettacoli programmati a cavallo tra la fine del 2017 ed il mese di gennaio 2018, ...

Roma - tavolo tecnico in questura : utimate le misure di sicurezza per la manifestazione di domenica : Si è appena concluso il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido MARINO, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del quadro operativo e pianificazione dei servizi per la ...

Nei cinema di Roma arriva Lo Schiaccianoci domenica 17 dicembre : Dal palco del Bolshoi arriva sul grande schermo la magia di un classico per tutta la famiglia Lo Schiaccianoci: domenica 17 dicembre e in replica martedì... L'articolo Nei cinema di Roma arriva Lo Schiaccianoci domenica 17 dicembre su Roma Daily News.

Roma - domenica pedonale : ecco le vie chiuse al traffico : Questa domenica alcune strade di Roma si trasformeranno in piccole isole pedonali . Al via alle pedonalizzazioni temporanee in diversi Municipi. Un'occasione di festa per riappropriarsi degli spazi ...