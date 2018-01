Rita Rusic | ' Vittorio Cecchi Gori è masochista e sadico Dal divorzio non ho preso un

Rita RUSIC/ Ex moglie di Vittorio Cecchi Gori : “Ha fatto soffrire troppo i nostri figli” (Sabato Italiano) : RITA RUSIC sarà ospite della prossima puntata di Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele e in onda su Rai 1, durante la quale parlerà di Vittorio Cecchi Gori. (Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Sabato italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 20 gennaio : Rita Rusic e Matia Bazar : Sabato italiano torna in onda oggi, 20 gennaio, con una nuova puntata in cui gli ospiti vip saranno Rita Rusic e i Matia Bazar, di cosa si parlerà in trasmissione con Eleonora Daniele?(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:26:00 GMT)

A Verissimo Luca Onestini-Ivana Mrazova-Alessia Marcuzzi-Ligabue - a Sabato italiano Rita Rusic - a Tv Talk la punizione ad Amici : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Sabato 20 gennaio. Ospite di Gulp Music del 20 gennaio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ospite Francesca Michielin che presenterà il nuovo album e risponderà alle domande dei fan, arrivate sui social network. Ospiti di Tv Talk del 20 gennaio […] L'articolo A Verissimo Luca Onestini-Ivana Mrazova-Alessia Marcuzzi-Ligabue, a Sabato italiano Rita ...

Rita Rusic in tv hanno lasciato solo Vittorio Cecchi Gori : Ospite al programma ‘La Vita in Diretta’ Rita Rusic parla delle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori . «Vittorio è stabile e in costante miglioramento. È dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli». «Adesso intorno a Vittorio non c’è nessuno perché non c’è più niente da prendere – dice Rusic – quello che doveva essere preso è stato preso tutto. Vittorio non ha più ...

Vittorio Cecchi Gori - l’ex moglie Rita Rusic a La vita in diretta : ‘Abbandonato da tutti’ : Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è intervenuta il 17 gennaio a La vita in diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni, parlando delle condizioni di salute del produttore, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari il giorno di Natale: “Vittorio è stabile e in costante miglioramento. E’ dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli” QUI( il ...

Vittorio Cecchi Gori - Rita Rusic a La vita in diretta : 'Ha perso 25 chili - lasciato solo da tutti' : Commossa. 'Vittorio è stabile e in costante miglioramento. È dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli' . Così Rita Rusic , ospite de 'La vita in diretta' , il ...

Rita Rusic / "Vittorio Cecchi Gori abbandonato da tutto e da tutti" (La vita in diretta) : RITA RUSIC è stata ospite della puntata odierna de La vita in diretta, programma in onda su Rai 1, durante la quale ha parlato del malore di Vittorio Cecchi Gori. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Rita Rusic : “Vittorio vuole tornare con me a Miami” : Come sta Vittorio Cecchi Gori? Dopo la grave ed improvvisa ischemia Vittorio Cecchi Gori è ancora ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono migliorate ma di certo è ancora provato. Al suo fianco in questo terribile momento c’è l’ex moglie Rita Rusic, nonostante i due abbiano affrontato moltissime lotte legali in passato. Dopo il malore la […] L'articolo Rita Rusic: “Vittorio vuole tornare con me a ...

VITTORIO CECCHI GORI - COME STA?/ Non è in pericolo di vita : Rita Rusic con lui anche a Capodanno : VITTORIO CECCHI GORI, COME STA? Il produttore cinematografico colpito da ischemia cerebrale il giorno di Natale viene considerato dai medici fuori pericolo.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:50:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori/ Come sta dopo l'ischemia? Social ‘divisi’ tra Valeria Marini e Rita Rusic : Vittorio Cecchi Gori, Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinico di Roma tranquillizza sulle condizioni di salute dell'ex produttore cinematografico.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:50:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic : ‘Hanno ritrovato quel senso vero di famiglia che mancava da anni’ : “La cosa più bella in questo momento così delicato per Vittorio Cecchi Gori, oltre naturalmente alla sua progressiva anche se lenta ripresa fisica, è l’armonia ritrovata con la ex moglie Rita Rusic e con il figlio minore Mario”. Lo dichiara Angelo Perrone, ufficio stampa della famiglia, che aggiunge: “Le ore che passano insieme al Policlinico Gemelli sono davvero speciali. Si tratta di un momento molto complesso, intenso. ...