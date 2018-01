Riforma pensioni La battaglia della Fipac per i pensionati ultime notizie

Pensioni in deroga : chi rientra nelle norme precedenti la Riforma Fornero? Video : Nel 2019 si verifichera' una situazione molto simile a quanto avvenuto nel 2012, con l’ingresso della Legge Fornero e della sua riforma Pensionistica. In pratica quanti si troveranno a pochi mesi dalla pensione, per via degli inasprimenti in termini di requisiti di accesso gia' programmati, saranno costretti a restare al lavoro per molti altri mesi. Una situazione che gia' nel 2018 vivranno molte lavoratrici sia dipendenti che autonome che ...

Riforma pensioni : azzeramento Fornero - novità dal centrodestra unito Video : Eccolo il programma ufficiale del centrodestra per le elezioni politiche del 2018, in caso di vittoria elettorale il governo sostenuto dalla coalizione rappresentata da #Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, si impegnera' ad azzerare la tanto discussa Riforma #Pensioni che porta la forma dell'ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero. A promettere in questi giorni l'abolizione della legge Fornero anche il ...

Riforma PENSIONI/ Ape - esodati e Opzione donna : le speranze di Damiano (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Ape, esodati e Opzione donna: le speranze di Damiano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 gennaio(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:01:00 GMT)

Riforma pensioni/ La domanda sul programma di centrodestra (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultime notizie. La domanda sul programma di centrodestra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 gennaio(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:14:00 GMT)

Riforma pensioni - Gentiloni : no stop Fornero - non si può scardinare il sistema Video : Da una parte c'è chi l'attacca duramente e propone di abolirla, dall'altra parte c'è chi chiede di modificarla significativamente, pochi quelli che difendono la Riforma #Pensioni targata Fornero. Mentre in campagna elettorale il leader della Lega Matteo Salvini e il candidato premier del Movimento 5 stelle [Video] continuano a promettere l'abolizione della legge Fornero varata nel 2011 in un momento di crisi drammatica per l'Italia, mostra la ...