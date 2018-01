Renzi | Primo partito siamo noi o i 5 Stelle

Canone Rai - da Renzi il primo colpo della campagna elettorale : “Brutta tassa - la aboliremo”. Calenda. “Presa in giro” : “La tv pubblica deve essere un diritto dei cittadini”. Per questo quella “brutta tassa” che è il Canone Rai va abolita. E’ il mantra alla base della prima mossa firmata da Matteo Renzi in campagna elettorale. Secondo La Repubblica, il segretario intende avanzare la proposta nella prossima direzione del Partito Democratico. Una mossa popolare studiata per rilanciare la corsa elettorale dei dem e per indicare al suo ...