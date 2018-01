Renzi | “La campagna degli avversari è la lista dei regali di Babbo Natale”

FloRenzi sprona la sua Roma : “la svolta contro l’Inter” : “Domenica abbiamo una grande partita contro una squadra ostica come l’Inter. Dobbiamo invertire questo momento negativo che ci siamo portati dietro, cercando di non vedere piu’ al passato ma pensando al presente, facendo bene partita dopo partita e mettendo la cattiveria che abbiamo in corpo”. Cosi’, ai microfoni di Roma Tv, Alessandro Florenzi, jolly giallorosso che suona la carica in vista del big match di ...

Pd-Mdp - Bersani risponde a Renzi : “Niente ammucchiate. Pd non è sinistra”. Ma lascia comunque “la palla di là” : “Ancora sui giornali c’è scritto che il PD è un partito di sinistra. Nel senso comune non corrisponde”. Da Reggio Calabria Pierluigi Bersani risponde a Matteo Renzi che scarica su Mdp la responsabilità sull’eventuale alleanza in vista delle elezioni politiche. “Questi giochini servono a poco. – ha dichiarato Bersani dopo il suo intervento pubblico – Bisogna sapere che senza cambiare non basta ...

Gene Gnocchi : “La prossima sfida dopo quella mancata con Di Maio? Sarà tra Renzi e Mastrota : vince chi vende più pentole” : La sfida mancata tra Di Maio e Renzi? È solo l’inizio delle grandi sfide “all’ultimo sangue che avremo ogni martedì”. Ad anticiparle ci pensa Gene Gnocchi, nell’ultima copertina di Di Martedì, la trasmissione condotta da Floris su La7 L'articolo Gene Gnocchi: “La prossima sfida dopo quella mancata con Di Maio? Sarà tra Renzi e Mastrota: vince chi vende più pentole” proviene da Il Fatto Quotidiano.