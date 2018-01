Renzi | conta la gara sul proporzionale | lì vince il Pd o M5s

Ecco il piano di Renzi per provare a contare anche con una débâcle : Lo sa bene Pier Luigi Bersani quante volte gli si è rivolta contro quella frase pronunciata subito dopo le elezioni del 2013, quel sincero e per certi versi disarmante «abbiamo non vinto». In quante occasioni proprio Matteo Renzi ha ricordato che tutto ciò che è successo dopo - a cominciare dal governo di larghe intese con Pd e Pdl - fu colpa di quell'esito elettorale. Eppure, il prossimo 4 marzo è proprio una ...

Di Maio nella buca di Roma e Renzi sul trenino Disneyland : le feste dei politici raccontate da Gene Gnocchi : “Dobbiamo ancora riprenderci dalle esibizioni di capodanno dei politici . Come sai Virginia Raggi ha vietato i botti di Capodanno. Potevano coprire i vaffanculo di Grillo. Altri hanno fatto cose pazzesche“. nella copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi ha spiegato, a modo suo, come i politici hanno passato le feste L'articolo Di Maio nella buca di Roma e Renzi sul trenino Disneyland : le feste dei politici raccontate da ...

Padoan : Etruria caso delicato - era scontato informare Renzi : Il ministro dell'Economia ai suoi collaboratori: tra Tesoro e Palazzo Chigi ci fu 'piena collaborazione istituzionale' Pier Carlo Padoan non ci sta. Il ministro dell'Economia non vuole entrare in polemiche sterili tra le istituzioni. Chiamato in causa da Matteo Renzi in una lettera a La Stampa per confermare la propria versione delle vicende che contrappongono l'...