Renzi | basta con campagna elettorale su dentiere | Pd parla di Ue

Rifiuti Scicli : basta discariche serve diffeRenziare : Dopo la polemica scoppiata a Scicli sull'impianto Cuturi, interviene il senatore Mdp Campanella che spinge verso la differenziata

Renzi : “Basta chiacchiere - ora al lavoro e alla lotta” : Renzi: “Basta chiacchiere, ora al lavoro e alla lotta” Renzi: “Basta chiacchiere, ora al lavoro e alla lotta” Continua a leggere L'articolo Renzi: “Basta chiacchiere, ora al lavoro e alla lotta” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - Renzi : 'Basta chiacchiere - ora al lavoro e alla lotta' - E il Pd annuncia i primi candidati : Il Pd, annuncia, si concentrerà sulle proposte, a partire da quella che sarà lanciata sabato, di un'Europa più politica, e sulla concretezza per invertire il trend negativo dei sondaggi ("Ci sono già ...

Elezioni - Renzi : 'Basta chiacchiere - ora al lavoro e alla lotta' : "Se il governo non lo facciamo noi, va nelle mani di chi ha un rapporto strano con la realtà. Come Salvini e Di Maio che sono gemelli diversi". A dirlo, durante la direzione del Pd, è il segretario ...

Renzi al Pd : basta polemiche - confronto intersno solo dopo voto : Roma, 17 gen. (askanews) 'Mancano 46 giorni alle elezioni, non mancherà la possibilità dal 47/esimo una grande discussione nel partito, che molti auspicano e preparano. Facciamola dopo, ora andiamo ...

Elezioni - Renzi : “Sfidiamo M5s e la sua incompetenza - non il centrodestra. Al governo? Basta che sia nome del Pd” : Mentre i sondaggi indicano il centrodestra vicino alla soglia spartiacque del 40%, il pensiero di Matteo Renzi è uno soltanto: il Movimento Cinque Stelle. “Se guardate i giornali, gli editorialisti hanno già votato e i titolisti già deciso. Hanno letto i sondaggi e detto che ha vinto il centrodestra: si sono dimenticati di leggere la legge elettorale che per due terzi premia non le coalizioni ma il primo partito”, dice il segretario ...

Matteo Renzi sceglie tre collegi ma a Maria Elena Boschi forse non bastano : Matteo Renzi a Firenze, Lombardia e Campania. Il sottosegretario Maria Elena Boschi , nonostante le polemiche legate alla vicenda di Banca Etruria, in più di un posto , 'come tutti gli altri big del ...

'Bastardo chi non diffeRenzia' - : Solo 900 verbali in un anno ai 'bastardi della differenziata'. Tre al giorno se si considerano i festivi. I verbali sono stati effettuati nel corso del 2017 dai 45 istruttori ambientali di Asìa. Si ...

Non rispettano diffeRenziata - 'bastardi' : (ANSA) - NAPOLI, 7 GEN - Quelli che non rispettano le norme sulla separazione dei rifiuti, con grave danno al processo per il recupero ambientale dell'immondizia, sono "bastardi della differenziata". ...

M5S - basta propaganda Tg1 per Renzi : (ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Chiediamo ancora al Tg1 di smetterla con la propaganda Renziana. Nel servizio di ieri si riportano senza contraddittorio le menzogne di Renzi sulla discesa della pressione ...

M5S - basta propaganda Tg1 per Renzi : (ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Chiediamo ancora al Tg1 di smetterla con la propaganda Renziana. Nel servizio di ieri si riportano senza contraddittorio le menzogne di Renzi sulla discesa della pressione ...

Francesco Gabbani : “Basta con la scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...

Verdi alleati del Pd? Non basta una lista a far diventare ambientalista Renzi : Molti anni fa si diceva che non tutti gli ambientalisti sono Verdi e non tutti i Verdi sono ambientalisti. Se oggi applichiamo questa massima al Partito democratico di Matteo Renzi e C., la verità è ancora più evidente. Forse nel Pd c’è anche (ancora) qualche ambientalista, ma di certo, se anche (ancora) ci fosse, conterebbe ben poco. La politica del Pd degli ultimi anni nei confronti dell’ambiente è, quanto meno, agli stessi livelli ...

Renzi - basta risse nel centrosinistra : (ANSA) - ROMA, 12 DIC - "È fondamentale che si chiuda la pagina delle polemiche interne al centrosinistra: basta con le risse. Chi ha scelto la strada della divisione risponderà delle proprie scelte ...