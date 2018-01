Renzi all'ultima spiaggia 80 euro per ogni figlio : I consensi sono in picchiata e così Matteo Renzi prova a giocarsi la carta della disperazione facendo promesse che sa già di non poter mantenere. L'ex premier, ospite di Maria Latella a Sky Tg24 a l'Intervista afferma: "Noi proporremo di estendere gli 80 euro per ogni figlio che nasce fino ai 18 anni. Il centrodestra taglia le tasse ai ricchi, noi le tagliamo alle famiglie". Un vecchio cavallo di battaglia che lo ...

Matteo Renzi a Sky TG24 : "No alleanza con Forza Italia dopo il voto" | : Il segretario del Pd, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha anche ricordato che martedì i dem presenteranno le proprie proposte per la campagna elettorale: priorità all'abbattimento del debito ...

Matteo Renzi a Sky TG24 : "Niente alleanza con Forza Italia" | : Il segretario del Pd, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha anche ricordato che martedì i dem presenteranno le proprie proposte per la campagna elettorale: priorità all'abbattimento del debito ...

L'Europa è lo slogan di Renzi'Ogni voto a destra ci allontana'Gentiloni si schiera col segretario Pd : "In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dalL'Europa". Cosi' il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del pd. "Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non e' guidata dal partito popolare europeo, la maggioranza di quella coalizione ce l'hanno le forze populiste di Salvini e ...

L'Europa è lo slogan di Renzi'Ogni voto a destra ci allontana'Gentiloni si schiera col segretario Pd : "In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dalL'Europa". Cosi' il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del pd. "Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non e' guidata dal partito popolare europeo, la maggioranza di quella coalizione ce l'hanno le forze populiste di Salvini e ...

Renzi : “Ogni voto dato a destra allontana l’Italia dall’Europa” : «In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l’Italia dall’Europa». Così il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del Pd. «Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non è guidata dal partito po...

Renzi a Milano : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa. Ogni voto dato a destra ci allontana da Bruxelles” : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa e noi chiediamo agli altri partiti da che parte stanno. In Italia abbiamo i no euro, i boh euro e i sì euro”. Il sabato di campagna elettorale per il segretario Pd Matteo Renzi è iniziato al Palazzo del Ghiaccio di Milano, dove ha radunato i delegati dem a Bruxelles. Dal palco, dove si è presentato a fianco degli eurodeputati, ha attaccato centrodestra e Movimento 5 stelle: “La ...

Renzi : voti a destra allontanano da Ue : 14.38 "Il futuro sono gli Stati Uniti d'Europa". Così Matteo Renzi da Milano. "L'alternativa è chiara: da un lato c'è il Pd che vuole rifondare l'Europa,dall'altro chi vede nell'Europa una minaccia",dice. "In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dall'Europa". Sulle promesse elettorali degli avversari: "Sembra la campagna elettorale della Lapponia, il paese di ...

Renzi a Milano : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa. Ogni voto a destra ci allontana da Bruxelles” : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa e noi chiediamo agli altri partiti da che parte stanno. In Italia abbiamo i no euro, i boh euro e i sì euro”. Il sabato di campagna elettorale per il segretario Pd Matteo Renzi è iniziato al Palazzo del Ghiaccio di Milano, dove ha radunato i delegati dem a Bruxelles. Dal palco, dove si è presentato a fianco degli eurodeputati, ha attaccato centrodestra e Movimento 5 stelle: “La ...

Per Renzi ogni voto dato a destra ci allontana dall'Europa : È un attacco frontale alla coalizione formata dal centrodestra quello portato dall'ex premier Matteo Renzi, che a Milano parla delle imminenti elezioni e lancia accuse contro chi non sia convinto che "il futuro sono gli Stati Uniti d'Europa"."In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dall'Europa", sostiene il ...

Renzi : Centrodestra è guidato dai populisti - il voto per loro allontana dall'Europa : Discorso del segretario dem sugli Stati Uniti d'Europa. Ai moderati di destra dice: 'Volete davvero dare la golden share al pupillo di Marine Le Pen, Matteo Salvini?'

L'Europa è lo slogan di Renzi'Ogni voto a destra ci allontana'Gentiloni si schiera col segretario Pd : "In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dalL'Europa". Cosi' il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del pd. "Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non e' guidata dal partito popolare europeo, la maggioranza di quella coalizione ce l'hanno le forze populiste di Salvini e ...

"In corsa all'uninominale" Renzi intrappola Gentiloni : Potrebbe arrivare una collocazione poco favorevole anche per il ministro dell'Economia Padoan. Ha accettato di presentarsi nelle liste del Pd su invito di Renzi, al quale serve una punta da spendere ...

In corsa all’uninominale Renzi intrappola Gentiloni : U na trappola più che una garanzia. La certezza di un posto in Parlamento in cambio di una mossa che potrebbe precludere altre poltrone più importanti. Il sospetto vale per ministri del Pd a fine mandato e soprattutto per il premier Paolo Gentiloni che oggi è in carica per gli affari correnti, disciplinato esponente del Pd, ma anche prima scelta come riserva della Repubblica. Politico più quotato per un incarico da parte del Capo dello Stato a ...