Reggio Emilia - passaggi a livello in tilt : Anomalie su alcuni passaggi a livello della tratta ferroviaria Reggio-Guastalla hanno richiesto nella notte l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma sono dovuti intervenire in tre passaggi a ...

Reggio Emilia - la cultura fa numeri da record : Nel 2017 sono state in tutto 147.570 le presenze alle numerose iniziative proposte (a pagamento, a pagamento promossi in collaborazione con Arci, eventi a pagamento, eventi e spettacoli gratuiti e ...

Reggio Emilia Avellino/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Reggio Emilia Avellino, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:42:00 GMT)

L'ex sacerdote di Reggio Emilia Armin Eshaghpoor fa coming out su Facebook : "Amo un uomo" : Ha fatto outing su Facebook affermando di amare profondamente un uomo, l'ormai ex sacerdote iraniano Armin Eshaghpoor, in servizio dal 2015, anno della sua ordinazione, fino ai mesi scorsi nella diocesi di Reggio Emilia.Lo riporta la Gazzetta di Reggio. Trentuno anni, Eshaghpoor ha chiesto e ottenuto la sospensione dal ministero. Il 30 novembre scorso, sempre sui social, ha ufficializzato l'inizio di una relazione e il 3 dicembre ha postato una ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : la capolista Avellino nell'anticipo a Reggio Emilia. Sfide casalinghe per le inseguitrici

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : la capolista Avellino nell’anticipo a Reggio Emilia. Sfide casalinghe per le inseguitrici : Dopo i primi verdetti (Avellino “Campione d’Inverno e le otto qualificate alle Final Eight) la Serie A di Basket riparte con la 16a giornata, la prima del girone di ritorno. Sarà un turno di campionato spalmato su tre giorni, visti i vari impegni europei delle squadre. Si comincia domani sera e scende subito in campo la capolista: la Sidigas Avellino sarà di scena sul campo di Reggio Emilia. Una sfida importante per entrambe le ...

Basket Serie A - Reggio Emilia conferma Pedro Llompart : ROMA - Il nuovo infortunio occorso a Chris Wright e il recupero non ancora perfezionato di Garrett Nevels ha spinto la dirigenza della Grissin Bon Reggio Emilia a correre ai ripari e a confermare fino ...

Reggio Emilia - muore a 46 anni Antonella D'Ambrosio : madre e cuoca al bar Cisl : La donna è deceduta improvvisamente. cuoca al bar Simonazzi, in via Turri, lascia il marito e due figli di 11 e 8 anni. Venerdì i funerali

Reggio Emilia - la assume come badante poi la molesta con un sex toy : Storia assurda quella che ha visto protagonista una donna a Reggio Emilia. La 55enne ha trovato lavoro come badante a casa di un uomo con problemi di salute, ma a quanto pare il pensionato aveva bisogno di un altro tipo di attenzioni. Sì, perché poche ore dopo essersi trovata nella sua abitazione, la donna è stata vittima di un episodio a dir poco spiacevole.Si trovava in bagno per farsi una doccia quando improvvisamente ha sentito una presenza ...

Aemilia - il pentito Marino : “A Reggio soldi ammucchiati come balle di fieno”. E parla di un piano “per uccidere un assessore e giornalista” : “A Reggio Emilia c’era un vero e proprio corpo di ‘ndrina distaccato; una Famiglia che dal 2000 al 2006 disponeva di talmente tanto denaro che poteva dare fastidio al pil italiano. I soldi venivano ammucchiati come balle di fieno, arrivavano giù a Cutro con i camion per i mobili”. Parola di Vincenzo Marino, detto Vichs, o Nano, uomo di ‘ndrangheta e collaboratore di giustizia dal 2007 che martedì 16 gennaio, chiamato a deporre dal giudice ...

Basket - Eurocup 2018 : Reggio Emilia corsara a Kazan. Grissin Bon vittoriosa per 71-69 : A metà della seconda fase a gironi dell’Eurocup di Basket 2017-2018, la Grissin Bon Reggio Emilia può sorridere: grazie al successo in esterna di oggi in casa dell’UNICS Kazan, la Reggiana è salita a quota 2 vittorie in 3 partite e può sognare la qualificazione alla Final8 con eliminazione diretta. Il match, nonostante un andamento ondivago, è stato piuttosto equilibrato. Nel primo quarto, Reggio Emilia è riuscita a fare la ...

First Lego League : la meraviglia fa tappa a Reggio Emilia. VIDEO : ... ecologico, economico, sociale, applicando la matematica, la scienza e la tecnologia. Il tema dell'edizione 2017-2018 è Hydro Dinamics, una proposta per imparare tutto sull'acqua: come trovarla, ...