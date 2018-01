Recap Probabili Formazioni Serie A 21^ Giornata 21-01-2018

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di sabato 20 gennaio 2018) AltradiA, altra lunga lista di sfide appassionanti per la vetta del campionato, per le lotte europee e non per ultima per la lotta salvezza. Di seguito undelledi questo turno di campionato per tutti gli appassionati e i tifosi del nostro paese.Atalanta-Napoli 21 gennaio ore 12:30 Sfida interessante tra i bergamaschi e i partenopei, sfida che anche nella passata stagione ha regalato sorprese come la vittoria della dea al San Paolo con doppietta di Caldara dell’anno scorso. ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, A. Gomez. ALL: Gasperini NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. ALL: Sarri.Bologna-Benevento 21 gennaio ore 15:00 Partita ...