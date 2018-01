Real Madrid | Zidane | ' Chi non vorrebbe Neymar? Ceballos rimarrà'

Allarme Milan - il Real Madrid punta una stella rossonera - : La stagione del Real Madrid aspetta il ritorno della Champions League per riprendere vigore dopo una prima metà da dimenticare. A quasi 20 punti dal primo posto del Barcellona, la squadra di Zidane ...

Real Madrid - Zidane apre a Neymar : 'Gran giocatore - piace a tutti' : 'Non amo parlare di giocatori che non stanno con me. Detto questo, posso dire che Neymar è un gran giocatore che tutto il mondo ama'. L'investitura dell'asso argentino arriva dal tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Deportivo. La domanda a 'Zizoù ...

Milan - Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid : Milan, Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Sergio Ramos vuole Bonucci – Non è finora una stagione da ricordare per Leandro Bonucci, alla prima con la maglia del Milan. Dopo il trasferimento dalla Juventus, sono arrivate diverse prestazioni sottotono e i primi mugugni per l’operazione rossonera. Sergio ...

Liga - Montella passa a Barcellona : il Siviglia aggancia il Real Madrid : Inizia a ingranare il Siviglia targato Montella. Dopo il colpaccio in coppa a Madrid con l'Atletico, l'ex tecnico del Milan festeggia anche il primo successo in campionato riscattando i due k.o. ...

Calciomercato Milan - Sergio Ramos chiama Bonucci al Real Madrid : le intenzioni di calciatore e club rossonero : Stagione fino al momento deludente in casa Milan, la squadra rossonera nel frattempo è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Cagliari in trasferta. Si parla di mercato ma difficilmente ci saranno movimenti in entrata, nel frattempo continuano a circolare voci dalla Spagna. Nel dettaglio interesse del Real Madrid per il difensore Leonardo Bonucci, il capitano rossonero è uno dei preferiti dei Blancos, a spingere per il ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Deportivo La Coruña - Liga 21-01-2018 : Scontro decisamente delicato domenica al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Deportivo La Coruña, due squadre che ora come non mai hanno un bisogno più che disperato di ottenere i 3 punti per uscire dalla complessa situazione in classifica. Il clima dei padroni di casa è teso e non potrebbe essere altrimenti visto e considerato il distacco di ben 19 punti dalla capolista Barcellona, che tuttavia può contare su una gara disputata in più. ...

Coppa del Re : Real Madrid ok con le riserve. Asensio beffa il Leganes : 1-0 : Un gol, una buona dose di fortuna e un successo che non scaccia comunque i venti di crisi in casa Madridista. Il Real espugna il "Butarque" con le seconde linee grazie a un lampo nel finale di Asensio,...

Real Madrid - Bale vuole cambiare aria : United in pole : Real Madrid, Bale vuole cambiare aria: United in pole Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, Bale vuole cambiare aria – Gareth Bale, attaccante del Real Madrid, avrebbe comunicato al presidente Florentino Perez la sua volontà di cambiare squadra. Lo riporta il britannico Daily Express. Bale vuole GIOCARE DI PIU’ Il gallese è in Spagna dal ...

Neymar-Real Madrid? Parla l’agente del brasiliano e chiude il ‘caso’ sulla clausola rescissoria : “Posso assicurare che il contratto non prevede alcuna clausola rescissoria ne’ bonus se a fine stagione dovesse vincere il titolo di capocannoniere”. Cosi’, in un’intervista rilasciata a “Radio Globo”, Marcos Motta, uno dei legali di Neymar, ieri protagonista di quattro gol nel match con il Dijon, ma fischiato dai tifosi parigini per non aver lasciato il rigore dell’8-0 a Edinson Cavani che, in ...