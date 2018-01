Real Madrid | Zidane | ' Chi non vorrebbe Neymar? Ceballos rimarrà'

Torino - indagato portavoce della sindaca Appendino per la proiezione della finale Juventus-Real Madrid a Parco Dora : Il portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato in un’inchiesta collegata ai fatti di piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Luca Pasquaretta è accusato di “invasione di terreni o edifici” e per il “deturpamento di cose altrui” per la proiezione su un maxi schermo della partita, lo scorso 3 giugno, al Parco Dora. Gli accertamenti sulla proiezione in ...

Calciomercato Milan : Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid : Inutile la rete siglata da Barella ( VIDEO GOL) Dove vedere Cagliari-Milan, diretta tv e live streaming Serie A oggi 21/1

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cristiano Ronaldo in rotta con il Real Madrid? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 22.56 GENOA ...

Liga - il Real Madrid caccia la crisi con 7 gol al Deportivo : Cronaca e tabellino Tutto sulla Liga I TRE TENORI INSIEME - In campo anche Benzema : i tre tenori tornano a giocare insieme dopo quasi un anno. Al Depor l'unica soddisfazione di essere andato in ...

Real Madrid - taglio al viso per Cristiano Ronaldo : ma lui non rinuncia al selfie : Non rinuncia ad essere social neanche dopo un infortunio. Cristiano Ronaldo segna una doppietta nel 7-1 del Real Madrid al Depor La Coruna, ma in occasione della seconda rete riporta un taglio al ...

Real Madrid - Ronaldo si fa male e si controlla... al cellulare : Smartphone, smartphone delle mie brame, chi è il più ferito del reame? ". Qualcuno sui social ci ha scherzato su, ma lo spavento per CR7 c'è stato. Colpo subito in occasione del 6-1 momentaneo al ...

Liga - Real Madrid-Deportivo La Coruna 2-1 in diretta : risultato LIVE. Raddoppia Bale all'incrocio : IL TABELLINO Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Nacho Fernandez, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modri; Bale, Borja Mayoral, Ronaldo. Deportivo La Coruna (4-3-3): Ruben Martinez; Juanfran, Schar, ...

Calciomercato Inter/ News - il Real Madrid dice di no per Kovacic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: fallisce sul nascere l'idea del possibile ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, il Real Madrid dice di no.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Real Madrid - Zidane : 'Chi non vorrebbe Neymar? Ceballos rimarrà' : Neymar? Non parlo dei giocatori di altre squadre, ma ovviamente è un grande calciatore che piace a tutto il mondo del calcio . Ceballos? Lo ha detto lui e lo ripeto io: qua è felice e vuol restare '.

Allarme Milan - il Real Madrid punta una stella rossonera - : La stagione del Real Madrid aspetta il ritorno della Champions League per riprendere vigore dopo una prima metà da dimenticare. A quasi 20 punti dal primo posto del Barcellona, la squadra di Zidane ...

Real Madrid - Zidane apre a Neymar : 'Gran giocatore - piace a tutti' : 'Non amo parlare di giocatori che non stanno con me. Detto questo, posso dire che Neymar è un gran giocatore che tutto il mondo ama'. L'investitura dell'asso argentino arriva dal tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Deportivo. La domanda a 'Zizoù ...

Real Madrid - Zidane apre al clamoroso arrivo di Neymar : “Non parlo di giocatori che non sono miei. Detto questo, parliamo di giocatore che incanta tutto il mondo del calcio”. E’ l’unica battuta che Zinedine Zidane si concede su Neymar, che per la stampa spagnola e’ diventato l’obiettivo numero uno di Florentino Perez per il prossimo mercato estivo. In questa finestra, invece, non arriveranno rinforzi: “Non ci saranno mai problemi fra me e il club. Non ...

Milan - Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid : Milan, Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Sergio Ramos vuole Bonucci – Non è finora una stagione da ricordare per Leandro Bonucci, alla prima con la maglia del Milan. Dopo il trasferimento dalla Juventus, sono arrivate diverse prestazioni sottotono e i primi mugugni per l’operazione rossonera. Sergio ...

Real Madrid - Zidane : 'A chi non piace Neymar?' : ROMA - 'Non parlo di giocatori che non alleno, ma Neymar è adorato in tutto il mondo ed è un calciatore fantastico' . Zinedine Zidane per la prima volta commenta le voci di un possibile arrivo della stella brasiliana del Psg al Real Madrid al termine della stagione in corso. È ...