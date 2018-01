: Rafinha è dell'Inter, il padre Mazinho svela tutti i dettagli dell'operazione - CalcioWeb : Rafinha è dell'Inter, il padre Mazinho svela tutti i dettagli dell'operazione - INTEER999 : RT @maurocossu90: Piccolissima curiosità: #Rafinha diventa il giocatore con più followers (oltre 2 milioni) su Twitter di tutta la rosa del… - PeppoSpack : RT @maurocossu90: Piccolissima curiosità: #Rafinha diventa il giocatore con più followers (oltre 2 milioni) su Twitter di tutta la rosa del… - KevdatPMF : RT @maurocossu90: Piccolissima curiosità: #Rafinha diventa il giocatore con più followers (oltre 2 milioni) su Twitter di tutta la rosa del… - Jo_Condor : RT @maurocossu90: Piccolissima curiosità: #Rafinha diventa il giocatore con più followers (oltre 2 milioni) su Twitter di tutta la rosa del… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) Ile agente di, ha parlato oggi del trasferimento del figlio all’Inter. L’affare è praticamente fatto e manca solo l’ufficialità, anche segià dà idell’operazione parlando a Globo Esporte: “L’obiettivo diè semplicemente quello di giocare. Questo nel Barcellona di ora è molto difficile, c’è sempre molta concorrenza. Ha avuto la sfortuna di avere un infortunio al ginocchio negli ultimi due anni, ma ora vuole giocare e sentirsi felice facendo quello che ama in un grande club come l’Inter. Vuole sfruttare questa opportunità per essere convocato ai Mondiali del 2018.ha un contratto con Barcellona fino al 2020, faremo un pre-contratto con l’Inter fino al 2021: sono tre anni in più rispetto all’accordo, se l’Inter dovesse decidere di esercitare l’opzione di ...