RAFINHA ALL' INTER Calciomercato news | ecco cosa c' entra Mauro Icardi nell' affare col

Luciano Spalletti - Inter / Ecco come può giocare RAFINHA : "Ha tante qualità..." : Luciano Spalletti e Inter Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:41:00 GMT)

Calciomercato. RAFINHA - il papà-agente Mazinho : 'All'Inter per essere felice' : Accordo raggiunto con il Barcellona, l'Inter sta per accogliere il secondo rinforzo di questo mercato di gennaio. Dopo Lisandro Lopez, ecco Rafinha. Conclusa positivamente una lunga trattativa con i ...

Inter-Roma - Spalletti : “Domani non sarà decisiva. RAFINHA? Deve ritrovare condizione” : Inter-Roma, Spalletti: “Domani non sarà decisiva. Rafinha? Deve ritrovare condizione” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Roma, Spalletti – L’Inter giocherà domani sera in posticipo contro la Roma. I nerazzurri giocheranno una sfida decisiva per il piazzamento Champions. Per il tecnico Luciano Spalletti pero’, intervenuto in ...

RAFINHA - il papà Mazinho : 'All'Inter con l'obiettivo di giocare il Mondiale' : 'l'obiettivo di Rafinha è semplicemente quello di giocare. Nel Barcellona di ora è molto difficile, c'è sempre molta concorrenza. Ha avuto la sfortuna di avere un infortunio al ginocchio negli ultimi ...

Mazinho : "Mio figlio RAFINHA all'Inter per sentirsi felice" : Il papà manager: "Nel Barcellona concorrenza troppo alta. Ha bisogno di giocare e pensa anche ai Mondiali"

Inter-RAFINHA - attesa solo l’ufficialità : lunedì primo allenamento. Vestirà la maglia numero 12 : Inter-Rafinha, attesa solo l’ufficialità: lunedì primo allenamento. Vestirà la maglia numero 12 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Rafinha- Tutto fatto. Manca solamente l’ufficialità per il passaggio di Rafinha dal Barcellona all’Inter. Come accennato nelle scorse ore, i nerazzurri verseranno 35 milioni più 3 di bonus, nelle casse ...

Calciomercato Inter - Per RAFINHA manca solo l'ufficialità : dalla Spagna svelate cifre e modalità dell'operazione : Calciomercato Inter, secondo 'Mundo Deportivo' Rafinha avrebbe detto sì ai nerazzurri, mancherebbe solo l'ufficialità: ecco cifre e modalità dell'operazione Affare concluso. Rafinha Alcantara è un ...

Inter-RAFINHA - è fatta : Spalletti avrà un jolly per la trequarti o il centrocampo : Luciano Spalletti avrà il suo jolly: Rafinha è di fatto un giocatore dell'Inter. Il brasiliano figlio di Mazinho, campione del mondo '94, e fratello di Thiago Alcantara, arriverà in prestito con ...

