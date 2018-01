Psg | gli emiri hanno un sogno per la panchina | Pep Guardiola

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Dzeko tentato dalle sirene del Chelsea - Napoli punta Lucas Moura del Psg : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

Psg - i tifosi si scagliano contro Neymar : volevano Cavani dal dischetto : PARIGI (Francia) - L' 8-0 del Psg contro il Dijon di ieri sera non è bastato a tranquillizzare l'ambiente. Durante la sfida valida per il 21° turno di Ligue 1 , infatti, è tornata a farsi viva, la ...

Nantes-Psg/ Video - follia dell'arbitro Chapron. Arrivano le scuse : un riflesso sbagliato : Arbitro vs difensore, il Video della follia di Tony Chapron che, atterrato da un colpo fortuito, cerca di vendicarsi con un tackle e poi espelle il responsabile, il difensore Diego Carlos(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:33:00 GMT)

Clamoroso in Nantes-Psg - l'arbitro spinto dal giocatore reagisce e gli dà un calcio : Finisce d'urgenza in commissione federale il tackle più assurdo del weekend calcistico mondiale. Ossia quello di Tony Chapron, l'arbitro di Nantes-Psg che ieri ha tentato di abbattere un giocatore del ...

Incredibile in Nantes-Psg - l’arbitro cade poi sgambetta Diego Carlos e gli sventola il rosso! [VIDEO] : Pazzesco quanto successo in Nantes-Psg, sfida valida per il posticipo di Ligue 1. Durante i minuti di recupero, l’arbitro Chapron viene a contatto con Diego Carlos, difensore della squadra di Claudio Ranieri, che stava cercando di recuperare per arginare un contropiede dei parigini. Il direttore di gara cade e per ‘vendicarsi’ rifila uno sgambetto al giocatore del Nantes che poi in maniera Incredibile si vede sventolare il ...

Roma - Alisson : 'Psg - Real e Liverpool mi vogliono? Fa piacere - a giugno...' : Di questi interessamenti ha parlato lo stesso portiere brasiliano a Sky Sport : ' Fa sempre piacere sapere che grandi squadre ti cercano , ma voglio fare bene alla Roma. Ne riparliamo a giugno? ...

Psg - spogliatoio bollente : Pastore contro Thiago Silva : Messi fuori squadra per il ritardo non autorizzato nel ritorno dall'Argentina per la ripresa degli allenamenti dopo le feste, Cavani e Pastore continuano ad agitare il bollente spogliatoio del Paris ...

Ronaldo : 'Neymar al Psg come me all'Inter? No - la Serie A era il meglio che c'era! Su Adriano...' : Del tutto diverso quando fui io a lasciare la Catalogna per Milano: a quel tempo, la Serie A italiana era il torneo migliore al mondo'. Infine, ecco il pensiero sull' Imperatore Adriano : 'Lui poteva ...

Psg - spogliatoio bollente : Pastore-Thiago Silva - lite a distanza : TORINO - Animi bollenti a Parigi : e a scaldare lo spogliatoio del club francese ci pensano i sudamericani. Non potrebbe essere altrimenti - verrebbe da dire - viste le vacanze passate al mare nella ...

CALCIOMERCATO INTER/ News - Pastore chiude ogni trattativa : voglio chiudere la carriera al Psg (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il Santos ha raggiunto l’accordo con l’attaccante brasiliano Gabigol, ma ora si attendono i nerazzurri(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Inter - Pastore non si muove : 'Il Psg è una famiglia - non cambierò' : ... alla rete di Icardi risponde Simeone nel finale (Video e gol) Fiorentina, la Curva Fiesole riabbraccia Borja Valero: 'Bentornato' Fiorentina-Inter diretta tv e live streaming, dove vedere il match ...

Inter - Pastore : "Il Psg è una famiglia - gli sono fedele - non cambierò" : Psg, Emery, punizione alla Nainggolan per Cavani e Pastore? la dichiarazione - Il caso potrebbe essere Interpretato come un segnale in ottica mercato ma Pastore, contatta da Yahoo Sport France ha ...

Calciomercato Inter - Pastore sempre nel mirino : l’argentino salta gli allenamenti con il Psg : Calciomercato Inter, Pastore sempre nel mirino: l’argentino salta gli allenamenti con il PSG Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Pastore sempre NEL mirino – L’Inter scenderà in campo tra poche ore a Firenze per l’anticipo della prima giornata di ritorno. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia, ha ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...