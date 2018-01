: Prostituta si ribella: arrestato in provincia di Cosenza il suo aguzzino - ThisIsAcri : Prostituta si ribella: arrestato in provincia di Cosenza il suo aguzzino - CiccioSpinaR : Prostituta si ribella: arrestato in provincia di Cosenza il suo aguzzino - PapaleoStefania : RT @ilquotidianoweb: Prostituta si ribella al suo sfruttatore e lo denuncia: arrestato dalla polizia in provincia di Cosenza #ilquotidianow… - allnews24eu : Prostituta si ribella al suo sfruttatore e lo denuncia: arrestato dalla polizia in provincia di Cosenza - - pasqu85 : RT @ilquotidianoweb: Prostituta si ribella al suo sfruttatore e lo denuncia: arrestato dalla polizia in provincia di Cosenza #ilquotidianow… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) E' statodalla Polizia a Corigliano C.V. , un uomo di 36 anni, denunciato da una donna rumena, che lo ha accusato di costringerla a prostituirsi. La donna di nazionalita' rumena, dopo anni in cui, secondo le ricostruzioni fornite agli agenti, veniva costretta dall'uomo a prostituirsi, è riuscita a fuggire recandosi presso il commissariato di Rossano. Qui ha raccontato tutto ed ha permesso agli agenti di ere l'arresto dell'uomo. La donna ha raccontato come il delinquente la minacciava in continuazione, in alcuni casi anche attraverso percorse e ricatti. L'uomo è statoper favoreggiamento alla prostituzione Dopo la denuncia della donna, l'uomo è statocon le pesanti accuse di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della #prostituzione. Dal racconto è emerso come la donna, di nazionalita' rumena, era stata costretta dall'uomo a prostituirsi. ...