Programmi TV di stasera | sabato 20 gennaio 2018 Si accettano miracoli o C’è Posta per Te?

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 19 gennaio 2018 : Quale programmazione ci attende Stasera in tv? Vi anticipo fin da ora che, oggi venerdì 19 gennaio 2018, Rai 1 trasmetterà lo show ‘Superbrain’, Canale 5 la fiction ‘Immaturi’ e Tv8 il programma d’intrattenimento ‘Dance, dance, dance’. Ma le sorprese non finiscono qui. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è questa sera in televisione. Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le reti ed ...

Programmi TV di stasera - venerdì 19 gennaio 2018. Su Rai3 La mafia uccide solo d’estate : La mafia uccide solo d'estate Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti - Seconda Puntata Secondo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Protagoniste del programma saranno persone con capacità mentali straordinarie che si sfideranno tra loro e si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, questa settimana composta da Amadeus, ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 18 gennaio 2018 : Cosa potremo vedere Stasera in tv? Tra le anticipazioni, ‘Don Matteo 11’ su Rai 1, ‘Cado dalle nubi’ su Canale 5 e il la nuova serie tv ‘Liar’ sul Nove. Ma non dimenticate di controllare anche la programmazione tv degli altri canali del digitale terrestre. Eccovi una rapida carrellata di tutte le reti ed i Programmi tv in palinsesto oggi. A seguire, gli approfondimenti dei primi 9 canali del digitale ...

Stasera in tv - Programmi e canali : Da ' Don Matteo ', passando per 'M' di Michele Santoro al film campione d'incassi di Checco Zalone 'Cado dalle nubi'. Una breve guida tv con la selezione dei migliori programmi della serata di oggi. ...

Programmi TV di stasera - giovedì 18 gennaio 2018. Sul Nove in 1^ Tv Liar – L’amore bugiardo : Joanne Froggatt in Liar - L'amore bugiardo Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Salvazione: I Carabinieri stanno indagando sull’aggressione a una donna coinvolta nell’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita la figlia di Cecchini. Nel frattempo, Don Matteo accoglie in Canonica il piccolo ...