Probabili Formazioni Real Madrid-Deportivo La Coruña | Liga 21-01-2018

: RT @stefanosconti: ecco i probabili schieramenti per la gara di domani al #fila - bossi_luigi : RT @stefanosconti: ecco i probabili schieramenti per la gara di domani al #fila - zazoomblog : #Milan Sassuolo Primavera- Streaming video e diretta tv probabili formazioni orario e risultato live #Milan ... - zazoomblog : #Fiorentina Atalanta Primavera- Streaming video e diretta tv probabili formazioni orario e risultato live ... - zazoomblog : #Salernitana Venezia- Info streaming video e diretta tv probabili formazioni quote orario e risultato live ... - zazoomblog : #FeralpiSalò Sambenedettese - Info streaming video e diretta tv probabili formazioni orario e risultato live ... -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di sabato 20 gennaio 2018) Scontro decisamente delicato domenica al Santiago Bernabeu traLa, due squadre che ora come non mai hanno un bisogno più che disperato di ottenere i 3 punti per uscire dalla complessa situazione in classifica. Il clima dei padroni di casa è teso e non potrebbe essere altrimenti visto e considerato il distacco di ben 19 punti dalla capolista Barcellona, che tuttavia può contare su una gara disputata in più. Clima reso ancora più teso dai tifosi dei blancos che ormai da qualche giornata fischiano apertamente la propria squadra rea di prestazioni nettamente insufficienti. Un punto nelle ultime quattro giornate, una media punti da zona retrocessione e il quarto posto a rischio (infatti il Villaè ad una sola lunghezza di distanza) non fanno ben sperare Zinedine Zidane, la cui panchina è per la prima volta a serio rischio. Parentesi obbtoria va ...