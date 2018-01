Probabili Formazioni Atalanta-Napoli | 21^ Giornata Serie A 21-01-2018

Atalanta-Napoli - Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le Probabili formazioni : La capolista contro la sua bestia nera. Domenica 21 gennaio, nel lunch match della 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, il Napoli sfiderà l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia per provare a consolidare la prima posizione, ma i precedenti contro gli orobici di Gasperini sono tutt’altro che confortanti. In tre degli ultimi quattro confronti tra le due squadre è stata l’Atalanta a prevalere, segnale ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Deportivo La Coruña - Liga 21-01-2018 : Scontro decisamente delicato domenica al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Deportivo La Coruña, due squadre che ora come non mai hanno un bisogno più che disperato di ottenere i 3 punti per uscire dalla complessa situazione in classifica. Il clima dei padroni di casa è teso e non potrebbe essere altrimenti visto e considerato il distacco di ben 19 punti dalla capolista Barcellona, che tuttavia può contare su una gara disputata in più. ...

Bassano Santarcangelo/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - orario e risultato live : Bassano Santarcangelo, Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Per la ventiduesima giornata della Serie C, la sfida di Bassano delle 16:30(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:23:00 GMT)

Fermana Sudtirol/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Fermana Sudtirol Info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo stadio Recchioni, terza di ritorno(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:16:00 GMT)

Pordenone Fano/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Pordenone Fano, info Streaming video e tv. Ramarri in campo per riscattare gli ultimi risultati negativi trovati nel girone B contro il fanalino di coda bianconero.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:14:00 GMT)