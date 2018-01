: Presto, informazioni più dettagliate per utilizzare l'emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z[AGGX1 RILA… - GAMESANDCON : Presto, informazioni più dettagliate per utilizzare l'emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z[AGGX1 RILA… - gamesonic2 : RT @GAMESANDCON: Presto, informazioni più dettagliate per utilizzare l'emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: Presto, informazioni più dettagliate per utilizzare l'emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z - GAMESANDCON : Presto, informazioni più dettagliate per utilizzare l'emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z - MBernacconi : RT @Candid_S_Voce: #DonaldTrump autorizza nuovamente raccolta informazioni ed intercettazioni che portarono allo scandalo #NSA in #Europa,… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) La scena hacking PS4 continua la sua marcia verso il successo,ancora una volta dallo sviluppatore flat_z.Dopo aver rilasciatoe documentazioni utili per poter avviare pkg personalizzati,questa volta tocca all’emulatore PS2PS4.Come, non sapete che c’e’ un emulatore PS2alla vostra PS4?Certo e funziona abbastanza bene,lo conferma lo stesso flat_z che appena rilasciato delle immagini sul funzionamento di un gioco PS2 su PS4.In base alle pocherilasciate su twitter,l’emulatore PS2 sarà abbastanza facile con l’utilizzo del linguaggio LUA. just tested in-game, works too without any problem pic.twitter.com/LlhzVS5USN — flatz (@flat_z) 20 gennaio 2018 In attesadocumentazione completa vi consiglio di restare sintonizzati sul nostro sito per ulterioriAGGIORNAMENTO 1 Rilasciate ...