Premier League | Brighton-Chelsea in diretta | risultato LIVE

Formazioni Ufficiali Brighton & Hove Albion-Chelsea - 20-01-2018 Premier League : Premier League 24^ Giornata 2017-2018: Brighton & Hove Albion-Chelsea, le Formazioni Ufficiali, Sabato 20 Gennaio. La 24^giornata di Premier League si apre con la sfida dell’Amex Stadium tra Brighton e Chelsea. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in casa del WBA, che li ha avvicinati pericolosamente alla zona retrocessione. Il Brighton dovrà quindi cercare di riscattarsi immediatamente, ma la sfida contro i Blues appare ...

Inter - colpo in Premier League e clamoroso ritorno a centrocampo? Video : Complimenti all'#Inter, anche se poi ogni affare nel calcio deve necessariamente passare dalla prova incontrovertibile del campo. La societa', pur nei rigidi parametri dei Fair Play Finanziario e sotto l'attenta lente del governo di Pechino che in questo momento sta monitorando gli investimenti all'estero delle grandi aziende cinesi è riuscita a piazzare due colpi di mercato richiesti da Luciano Spalletti. Dopo il difensore centrale, Lisandro ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Premier League” TOTY : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Premier League” e “Aggiornamento Premium Premier League “ durante l’evento TOTY dedicato al Team of the Year Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 7 giorni, fino a lunedì 23 gennaio Aggiornamento Premier League Aggiornamento Premium Premier League L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione ...

Dzeko al Chelsea/ Calciomercato Roma - Edin torna in Premier League : tifosi infuriati con Pallotta : Dzeko al Chelsea, il centravanti della Roma dice sì a Conte. Con Emerson Palmieri, i "blues" pronti a versare nelle casse giallorosse 50 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 08:46:00 GMT)

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 19-01-2018 : Calciomercato Premier League 19 Gennaio 2018: gli Affari e le Trattative della sessione invernale. Il Brighton & Hove Albion ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Jurgen Locadia (24) dal PSV Eindhoven. L’olandese ha firmato un contratto fino al 2022. Per il Brighton si tratta dell’acquisto più costoso della sua storia: secondo Sky Sports News il giocatore è costato 14 milioni di ...