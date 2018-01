Polizia Municipale Valnure e Valchero | attività in crescita | ora presente anche in Alta

Polizia Municipale - Nuova operazione degli agenti del reparto di Polizia Commerciale : Controlli in zona GAD, sequestrati prodotti privi di etichetta 18-01-2018 / Giorno per giorno Nella mattinata di mercoledì 17 gennaio il personale del reparto di Polizia Commerciale del Corpo di ...

Polizia Municipale - Nigro diventa commissario superiore : BRINDISI - Da ex comandante della Polizia municipale a commissario superiore: Teodoro Nigro ufficialmente da ieri è responsabile della segreteria degli agenti locali, su decisione del nuovo numero uno ...

Napoli - sorpreso con la droga a 14 anni : i genitori ringraziano la Polizia municipale : Nell'ambito di operazioni mirate a combattere il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e alcool da parte di minorenni, disposte dal comandante della polizia municipale, generale Ciro Esposito, ...

Napoli - blitz della Polizia Municipale ai baretti di Chiaia : più di 500 verbali : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno elevato tre verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di locali nella zona dei baretti, tra via Bisignano e ...

Verona. Proseguono i controlli della Polizia Municipale sulla velocità eccessiva : Da lunedì 15 gennaio, per tutta la settimana, a Verona le pattuglie equipaggiate con autovelox e telelaser verificheranno i veicoli in transito in via Gardesane, via De Besi, via San Michele, via Badile, via Belfiore, via Forte Tomba. L’ufficio mobile di prossimità…Continua a leggere →

Caso Roberta Ragusa - il marito Antonio Logli a lavoro nella Polizia Municipale Video : Continua a far parlare di sé il marito di #Roberta Ragusa, la donna scomparsa dalla sua casa di Gello, in provincia di #Pisa, nella notte fra il 12 e il 13 gennaio del 2012, e mai più ritrovata. Antonio Logli, unico imputato e condannato a 20 anni di carcere col rito abbreviato per omicidio volontario e occultamento del cadavere, due giorni fa è ritornato a lavoro al comune di San Giuliano Terme. A lavoro in un ufficio tecnico del comune del ...

Palermo : Gabriele Marchese è il nuovo comandante Polizia Municipale (2) : (AdnKronos) - Marchese nella sua carriera ha ricoperto diverse qualifiche della burocrazia comunale, da istruttore amministrativo a funzionario amministrativo, fino alle più alte cariche dirigenziali. Oltre ad essere consulente giuridico di diversi comuni, docente del Formez e di scuole di alta form

Palermo : Gabriele Marchese è il nuovo comandante Polizia municipale : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - Si è insediato questa mattina il neo comandante della polizia municipale di Palermo Gabriele Marchese che sostituisce Vincenzo Messina al comando del Corpo dal 2012 e che andrà ad occupare l’incarico di vice segretario generale. "Nel ringraziare il comandante Messina p

CONCORSI PUBBLICI/ Polizia Municipale Catania - bando per 30 Vigili : scadenza e requisiti (oggi 8 gennaio 2018) : CONCORSI PUBBLICI, Polizia Municipale Catania: bando per 30 nuovi Vigili urbani, selezione per titoli e colloquio. scadenza, requisiti e criteri di selezione, il testo integrale ufficiale(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:30:00 GMT)

Vittoria - delega Polizia Municipale per La Rosa : Il vicesindaco di Vittoria La Rosa: presto un incontro con il dirigente della Polizia municipale per potenziare gli orari di ricevimento del pubblico.

Firenze. Continuano gli interventi della Polizia Municipale contro i falsi mimi : Vanno avanti gli interventi della Polizia Municipale di Firenze contro i falsi mimi. Gli agenti del Reparto Antidegrado sono entrati in azione in due occasioni fermando altrettante persone che, con il viso “travisato” coperto da cerone bianco e indossando un cappello…Continua a leggere →

Video scuse ai vigili - Polizia Municipale valuta se mantenerli : Roma, 21 dic. (askanews) 'Il Comando Generale ha in corso, anche con un confronto con l'amministrazione capitolina, una valutazione se mantenerlo o meno'. Si spiega così in una nota della polizia di ...

La Polizia Municipale gli intima di rimuovere l'auto e lui se la porta a casa Video : La problematica inerente al caro assicurazioni per auto e moto [Video] spesso raggiunge contorni fantasiosi e proprio come accade nelle barzellette, a volte accadono vicende che a raccontarle nessuno ci crederebbe. Questo è quanto è accaduto in Sicilia, precisamente a Catania, dove un anziano signore ha deciso di sfidare la legge e raggirare il sistema portandosi la propria autovettura in casa per rimuoverla dal suolo pubblico. La Polizia gli ...

Maxi operazione della Polizia Municipale a Ponticelli : sequestrati quintali di frutta e pesce : Maxi operazione a Ponticelli dove la polizia municipale ha setacciato le attività commerciali per un'operazione di ripristino di legalità di luoghi ed esercizi. L'attività, organizzata e gestita dall'...