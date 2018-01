Per i Mondiali di calcio in Russia saranno massacrati cani e gatti | gli altri precedenti

Basket - Mondiali 3×3 2018 : l’Italia femminile parteciPerà alla rassegna iridata. Esclusa la Nazionale maschile : La FIBA ha comunicato oggi le squadre partecipanti ai Mondiali di Basket 3×3. La Nazionale italiana femminile è stata ammessa e prenderà parte al torneo che si terrà a Manila dall’8 al 12 giugno 2018. Le squadre partecipanti sono state definite in base al ranking dello scorso anno, chiuso dalle azzurre nella top 20 mondiale, all’11° posto. “È la testimonianza della bontà del lavoro fatto lo scorso anno dalla FIP, dalle ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Io e Nibali - grandi amici : lui è un traguardo. Ai Mondiali Per essere primi. Giro d’Italia? Non so se verrò” : Fabio Aru è pronto per disputare una grande stagione con la casacca della UAE Emirates dopo aver lasciato l’Astana. Il sardo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il debutto stagionale è previsto tra poche settimane ad Abu Dhabi. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha confermato l’ottimo rapporto con Vincenzo Nibali: “Sì, lo so, in tanti ci vorrebbero nemici. Il fatto è che siamo amici, usciamo in bici assieme, ...

Eurosport e StubHub uniscono le forze Per dare accesso ai fan ai più grandi eventi sportivi mondiali : ... i fan che visiteranno il sito di Eurosport.com avranno la possibilità di acquistare direttamente via StubHub i biglietti per alcuni dei più grandi eventi sportivi e di intrattenimento al mondo. Ciò ...

Volo con gli sci - Mondiali 2018 : Alex Insam - l’occasione Per il riscatto. È caccia al record italiano : Attualmente detentore del record italiano con 232,5 metri, Alex Insam è molto atteso nei prossimi Campionati del Mondo di Volo con gli sci 2018, che prenderanno il via domani sul trampolino di Oberstdorf, in Germania. La struttura tedesca, il cui punto HS è posto a 235 metri, potrebbe consentirgli di migliorare? Cosa ci si può aspettare dall’azzurro, che fino ad ora ha faticato a brillare nel primo mese e mezzo di gare? Alla luce di quanto ...