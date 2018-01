Per droga | prostitute e sigarette gli italiani spendono 19 miliardi

19 miliardi l'anno Per droga - prostituzione e sigarette : L'ingente giro d'affari che questa economia produce, costringe tutta la comunità a farsi carico di un costo sociale altrettanto elevato". Dal settembre del 2014 il valore aggiunto "prodotto" dalle ...

DROGA DELLO STUPRO NEL COCKTAIL/ 23enne narcotizzata a Milano - " Per ché l'hanno fatto?". Ghb e altri 'metodi' : DROGA DELLO STUPRO nel COCKTAIL : il caso della 23enne narcotizzata e stuprata a Milano dagli amici, 'perchè l'hanno fatto?'. Ghb e benzodiazepine'.

DROGA DELLO STUPRO NEL COCKTAIL/ 23enne narcotizzata a Milano - “ Per ché l’hanno fatto?”. Ghb e altri ‘metodi’ : DROGA DELLO STUPRO nel COCKTAIL : il caso della 23enne narcotizzata e stuprata a Milano dagli amici, "perchè l'hanno fatto?". Ghb, benzodiazepine e altri "metodi" usati(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 14:19:00 GMT)

Palermo : sequestrata droga Per oltre 9 mln di euro - 3 arresti : Palermo , 19 gen. (AdnKronos) - Una tonnellata e mezzo di droga per un valore al dettaglio di oltre 9 milioni di euro è stata sequestrata nel Palermitano dalla Polizia di Stato che ha arrestato un campano, Francesco Gallo, 49 anni, e due fratelli palermitani incensurati, Anthonj e Salvatore Basile, r

Palermo : sequestrata droga Per oltre 9 mln di euro - 3 arresti (2) : (AdnKronos) - Agli investigatori hanno riferito di avere con l'autotrasportatore solo un rapporto di lavoro, ma la loro versione dei fatti non ha convinto gli agenti. E' scattata così la perquisizione dell'azienda e della loro abitazione, che ha consentito di scoprire in un piccolo magazzino, accata