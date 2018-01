Pensioni in deroga | chi rientra nelle norme precedenti la riforma Fornero?

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 20 gennaio 2018) Nel 2019 si verifichera' una situazione molto simile a quanto avvenuto nel 2012, con l’ingresso della Leggee della suastica. In pratica quanti si troveranno a pochi mesi dalla pensione, per via degli inasprimenti in termini di requisiti di accesso gia' programmati, saranno costretti a restare al lavoro per molti altri mesi. Una situazione che gia' nel 2018 vivranno molte lavoratrici sia dipendenti che autonome che andranno in pensione esattamente un anno in ritardo rispetto a quanto è successo alle loro colleghe per questioni anagrafiche sono riuscite a pensionarsi nel 2017. Ecco perché oggi esiste una frenetica corsa al pensionamento, al valutare tutte le vie di accesso alleche consentano di evitare questo ennesimo inasprimento dei requisiti. Le vie disponibili sono ancora molteplici, anche se più passa il tempo e meno effetto sortiscono ...