Pattinaggio artistico | il palmares di Carolina Kostner | tutti i podi e le vittorie 11

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner coraggiosa - l’azzurra azzarda e sbaglia ma arriva il bronzo : L’undicesima medaglia in carriera di Carolina Kostner era già nell’aria dopo lo short program. Il largo distacco di dieci punti che separava la pattinatrice altoatesina dalla russa Maria Sotskova ha concesso alla neo medaglia di bronzo continentale di correre qualche rischio in più rispetto al solito. Il risultato di questo tentativo è stato purtroppo il peggior libero della stagione, chiuso in quarta posizione nel segmento con ...

Pattinaggio artistico - CAROLINA KOSTNER INFINITA! Bronzo agli Europei con caduta - Zagitova batte Medvedeva : Il sigillo della Campionessa, il timbro della stella indiscussa, il regalo di una Musa Danzante che sale sul podio degli Europei di Pattinaggio artistico per l’undicesima volta in carriera. Non è la gara che tutti ci aspettavamo, non è la perfezione assoluta, non è il solito incanto magistrale ma CAROLINA KOSTNER riesce comunque a fare la differenza con la sua classe innata e si mette al collo una preziosissima medaglia di Bronzo. Abbiamo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : MEDAGLIAAAAAAAA! Carolina Kostner cade ma è sul podio - trionfo di Alina Zagitova! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo la danza libera di Cappellini-Lanotte : Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno chiuso il Campionato Europeo in quarta posizione con un punteggio totale di 105.89. Gli atleti della fiamme azzurre, dopo aver conquistato la terza posizione dopo la short dance sono scivolati fuori dal podio a causa di una danza libera pattinata in modo contratto, aggravata da un brutto errore di Anna sulla sequenza di twizzles (cavallo di battaglia della coppia italiana) e da una detrazione sul primo ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo la danza libera di Guignard-Fabbri : La coppia di danzatori sul ghiaccio azzurra formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri ha concluso il Campionato Europeo di Pattinaggio di figura in quinta posizione con un totale di 177.75. Rivediamo insieme la danza libera, pattinata sulle note di “Exogenesis Symphony Part III” dei Muse e costruita in un suggestivo ed emozionante crescendo. Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno ottenuto nel segmento l’importante ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner per fare la storia! Caccia all’undicesima medaglia. L’azzurra vuole incantare nel libero! : Ormai manca davvero poco. Tra qualche ora Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Mega Sport Arena di Mosca per il programma libero dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico. La pattinatrice altoatesina, grazie al vantaggio di dieci punti rispetto alla quarta classificata Maria Sotskova, sembra già avere ipotecato una posizione sul podio che, scongiuri del caso a parte, le regalerebbe la storica undicesima medaglia continentale della ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 oggi (sabato 20 gennaio) : Carolina Kostner si gioca una medaglia! A che ora scenderà sul ghiaccio? Il programma e come vederla in tv : Carolina Kostner si gioca una medaglia agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Mosca (Russia). oggi sabato 20 gennaio la nostra azzurra sarà impegnata nel programma libero, secondo segmento di gara dopo il corto pattinato l’altro ieri. La Musa Danzante è terza, a soli due punti di distacco dalla leader Alina Zagitova e appaiata a Evgenia Medvedeva, grande favorita della vigilia. L’azzurra cerca il ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte in missione per la sesta medaglia europea : La free dance sarà la prima delle due gare in programma in questa quarta giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, attualmente in corso di svolgimento a Mosca. Se il titolo sembra oramai già nelle mani della coppia francese composta da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, la battaglia per le altre due posizioni del podio si annuncia assai serrata, con gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte che si trovano in terza ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 oggi (20 gennaio) : programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : oggi sabato 20 gennaio si concludono gli Europei 2018 di Pattinaggio artistico. A Mosca (Russia) si assegnano le ultime medaglie: spazio al programma libero delle coppie di danza e a quello femminile. L’Italia si affida naturalmente a Carolina Kostner e ad Anna Cappellini/Luca Lanotte: gli azzurri vanno a caccia delle medaglie partendo dal terzo posto ma l’altoatesina è vicinissima alle russe e cerca un clamoroso colpaccio. Di ...

Matteo Rizzo, dopo la sesta posizione ottenuta dopo lo short program, ha chiuso il Campionato Europeo di Pattinaggio artistico in nona posizione. L'andazzo della sua performance in qualche modo è stata speculare a quella del Campione Europeo Javier Fernandez: brillante nella prima parte, leggermente difettosa nella seconda. Rivediamo il programma libero dell'atleta azzurro, pattinato sulle musiche dei Beatles.