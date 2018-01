Pattinaggio artistico | Europei 2018 – Carolina Kostner | “Felice per la medaglia

: #pattinaggio #artistico Carolina Kostner sintetizza così la sua medaglia agli Europei: "Felice per il podio,... - OA_Sport : #pattinaggio #artistico Carolina Kostner sintetizza così la sua medaglia agli Europei: "Felice per il podio,... - TgrRaiTrentino : E’ #bronzo per Carolina #Kostner agli Europei di pattinaggio artistico #Mosca. @msKOSTNER @RaiBZSport @RaiSport - RomaAmor7 : RT @SkySport: Undicesima medaglia continentale: è record assoluto per @msKOSTNER, che a #Mosca si arrende solo alla coppia di casa #Zagitov… -

(Di sabato 20 gennaio 2018)ha conquistato ladi bronzo aglidi. La Divina del ghiaccio azzurro è salita sul podio continentale per l’undicesima volta in carriera: un record assoluto. L’altoatesina è contenta per il risultato, arrivato però con una caduta e diverse sbavature nel programma libero. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport al termine della gara: “Solo quando è finita la gara ho capito di essere di nuovo sul podio, ero convinta di esser quarta. Sono felice per il risultato, ma un po’ arrabbiata con me stessa per la prestazione. Quel che ho fatto vedere non corrisponde a quel che valgo. Inserendo per la prima volta certe difficoltà in un’importante gara internazionale, sapevo che non avrei eseguito un programma pulito. Ma ho compiuto più errori del previsto. Ora però so in che direzione lavorare e ...