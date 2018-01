Palermo | controlli contro abusivismo commerciale | denunce e multe

Palermo : scatta piano 'Natale sicuro' - più controlli in mercatini e obiettivi sensibili : Palermo, 22 dic. (AdnKronos) - I parchi e i mercatini di Natale, le vie dello shopping e le piazze. Dopo la direttiva del Viminale anche Palermo si prepara a feste 'blindate'. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito nei giorni scorsi in prefettura, ha disposto un raffor

Palermo : scatta piano 'Natale sicuro' - più controlli in mercatini e obiettivi sensibili (2) : (AdnKronos) - Sul fronte della sicurezza stradale saranno numerose le pattuglie impegnate sulle principali arterie stradali e autostradali. Mentre in chiave antiterroristica, l’accesso della auto alle strade del centro cittadino, già pedonalizzate, verrà protetto, come già avviene da tempo, da dissu

Palermo : controlli nei cantieri - denunciato parroco di Gangi : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - C'è anche un parroco fra i datori di lavoro denunciati per violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito di una serie di controlli in aziende edili effettuati dai carabinieri nella provincia di Palermo. La denuncia è scattata per il parroco di Ga