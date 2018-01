: RT @repubblica: Onu: "Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. Il più grande furto della storia" - GRAZIANAPARODI : RT @repubblica: Onu: "Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. Il più grande furto della storia" - moniaaquili : RT @LaStampa: L’Onu: “Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. È il più grande furto della storia” - tania_valeri : RT @LaStampa: L’Onu: “Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. È il più grande furto della storia” - CybFeed : #BreakingNews Onu:donne guadagnano 23% meno di uomini - neko759F : RT @LaStampa: L’Onu: “Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. È il più grande furto della storia” -

Le, nel mondo,il 23% indegli. A dirlo è l'Onu, secondo cui si è di fronte "al più grande furto della storia". I dati raccolti rilevano che non ci sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. Alla base c'è il fatto che lelavoranoore retribuite, operano in settori a basso reddito,sonopresenti nei livelli alti delle aziende, ricevono in media salari più bassi dei colleghi maschi. Per ogni dollaro guadagnato da un uomo, una donna ne guadagna 77 centesimi.(Di sabato 20 gennaio 2018)