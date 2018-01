Onu | le donne guadagnano il 23% in meno rispetto agli uomini

L’Onu : “Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. È il più grande furto della storia” : Nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Lo affermano le Nazioni Unite, secondo cui si è difronte al «più grande furto della storia». Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, non vi sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. «Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi st...

Onu : donne guadagnano 23% meno di uomini : 11.55 Le donne, nel mondo, guadagnano il 23% in meno degli uomini. A dirlo è l'Onu, secondo cui si è di fronte "al più grande furto della storia". I dati raccolti rilevano che non ci sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. Alla base c'è il fatto che le donne lavorano meno ore retribuite, operano in settori a basso reddito,sono meno presenti nei livelli alti delle aziende, ricevono in media salari più bassi dei colleghi maschi. ...

BOnus mamma a tutte le donne straniere : l’Inps corregge il tiro : Bonus mamma anche per le donne straniere senza un permesso di soggiorno di lungo periodo. Dopo l’ordinanza del Tribunale di Milano dei giorni scorsi, che ha accolto il ricorso di APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini, l’Inps cambia la procedura di accesso al Bonus. Cos’è il Bonus mamma? Ricordiamo che il Bonus mamma è un assegno alla nascita di 800 euro corrisposto dall’Inps alle donne in gravidanza, almeno al settimo ...

Ambasciatrice americana all'Onu Haley contro il Presidente : "Ascoltare le donne che accusano Trump" : Le parole della rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite intervistata dalla CBS hanno stupito, perchè in contrasto con la linea assunta dalla Casa Bianca sullo spinoso argomento delle accuse di molestie al Presidente Trump, ovvero che si tratta di rivendicazioni false e che come tali sono da archiviare

Onu : Birmania faccia luce sugli stupri delle donne Rohingya : Le Nazioni Unite vogliono vederci chiaro. La Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne dell'Onu ha chiesto alla Birmania di fornire 'un dossier eccezionale' entro sei mesi ...

Donne - Mibact aderisce alla campagna Onu : 13.00 Il ministero della Cultura aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne promossa dall'Onu, pubblicando sui propri canali social alcune immagini per ricordare la forza della donna nell'espressione artistica. Dipinti,sculture,stampe,busti, reperti archeologici e ritratti delle collezioni museali italiane: da Sofonisba Anguissola,tra le prime esponenti della pittura europea, ritrattista alla Corte di Filippo II di ...