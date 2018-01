: #BreakingNews Oltre 8 genitori su 10 sono pro vaccino - CybFeed : #BreakingNews Oltre 8 genitori su 10 sono pro vaccino - NotizieIN : Oltre 8 genitori su 10 sono pro vaccino - yayaguida : @QuartoGrado Oltre che l’ha ammazzata, i genitori devono subire anche le ingiurie che dice su quella povera ragazzi… - etDroltGreenMap : RT @ValentinaInLA: Gli orrori in California. I due genitori cucinavano davanti ai 13 figli, li forzavano a guardare mentre mangiavano forza… - ValentinaInLA : Gli orrori in California. I due genitori cucinavano davanti ai 13 figli, li forzavano a guardare mentre mangiavano… -

L'83,7% deiin Italia è favorevole alle vaccinazioni. E' quanto emerge da uno studio condotto nel 2016 dall'Istituto Superiore di Sanità fradi bambini di età tra i 16 e i 36 mesi. I datistati raccolti attraverso un questionario online o fornito negli ambulatori pediatrici. 3130 i moduli analizzati: il 15,6% è indeciso e lo 0,7% anti-. La paura per la sicurezza delle vaccinazioni è il motivo principale segnalato dai no vax per il rifiuto (38,1%).(Di sabato 20 gennaio 2018)