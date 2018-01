Note le cause della morte di Tom Petty | l’annuncio della famiglia | “Gravi problemi

Morta Dolores O’Riordan dei Cranberries - addio a soli 46 anni alla cantante di Zombie : igNote le cause : È Morta Dolores O'Riordan dei Cranberries, la cantante irlandese che con la sua voce aveva inciso brani entrati nella storia del pop contemporaneo come Zombie, Animal Instinct, Just my immagination e molte altre. Si è spenta a soli 46 anni, per motivi ancora ignoti. A dare l'annuncio è un portavoce del gruppo con una nota: "La cantante dei The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ...