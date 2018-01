Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Francesco di Gennaro : “Non togliamo ai fantarcheologi il gusto di giocare e di strillare. Piuttosto cerchiamo (è bello concedersi qualche spazio di idealismo) di educare i politici, prima dei cittadini che rappresentano e amministrano, a privilegiare la ricerca seria: ciò porterebbe alla diminuzione, non certo alla scomparsa, dell’anti-scienza.” ? Francesco di Gennaro Diciottesima intervista della rubrica made in Oubliette “Neon […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Giandaniele Castangia : “Morale della favola: tramite l’astrazione l’uomo ‘crea’ la storia, per utilizzarla a fini essenzialmente ideologici (questa parola va intesa in senso neutro) – quindi essa non è né sarà mai qualcosa di completamente ‘obbiettivo’: sta al nostro senso etico il compito di far sì che essa rivesta un ruolo socialmente positivo.” ? Giandaniele Castangia Diciassettesima intervista della […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Luisanna Usai : “Fino a non molti anni fa nessuno si stupiva della mancanza di fonti scritte per la civiltà nuragica, mentre solo recentemente c’è questa ricerca spasmodica per costruire sulla base di qualche segno o simbolo astratto un alfabeto nuragico. A parte il fatto che se esistesse una scrittura nuragica, vista la grande quantità di materiale che […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Paolo Gull : “L’accesso ai dati è sempre e comunque mediato, quindi la relazione tra noi e i fatti è strategica. Questa nozione è stata fatta propria da correnti dell’archeologia che, raccogliendo in modo talvolta estemporaneo gli stimoli delle controculture occidentali, hanno iniziato a dissodare un terreno estremamente incerto, un campo al di là dell’idea di “vero vs […]

