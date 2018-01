Napoli | il dubbio è Hamsik; Sarri alza il tasso tecnico

Napoli - Sarri con il dubbio Hamsik : in caso di panchina spazio per Zielinski : Marek Hamsik non si è allenato negli ultimi tre giorni perché febbricitante, ma oggi è atteso a Castel Volturno perché Maurizio Sarri vuole capire, a poche ore dalla ripresa del campionato, quante ...

Napoli - preoccupazione in vista dell’Atalanta : Hamsik in dubbio : Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la pausa, negli ultimi giorni ha tenuto banco il mercato con il rifiuto da parte dell’attaccante Verdi, adesso tutto su Deulofeu con Politano prima alternativa che però nelle ultime ore si è allontanato. Nel frattempo la squadra pensa alla prossima partita con l’intenzione di mantenere il vantaggio sulla Juventus, un pò di preoccupazione per Maurizio Sarri. In dubbio la presenza di Marek ...

Niente Fiorentina per Insigne - e non solo : è in dubbio per Torino-Napoli : Lorenzo Insigne non sarà della partita quest’oggi in Napoli-Fiorentina. L’attaccante azzurro continua a soffrire per l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il campo dieci giorni fa contro la Juventus ed a non partire per la trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Anche quest’oggi il calciatore rimarrà a casa e proseguirà le […] L'articolo Niente Fiorentina per Insigne, e non ...

Niente Fiorentina per Insigne - e non solo : è in dubbio per Torino-Napoli : Lorenzo Insigne non sarà della partita quest’oggi in Napoli-Fiorentina. L’attaccante azzurro continua a soffrire per l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il campo dieci giorni fa contro la Juventus ed a non partire per la trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Anche quest’oggi il calciatore rimarrà a casa e proseguirà le […] L'articolo Niente Fiorentina per Insigne, e non ...

Insigne tiene in ansia il Napoli : in dubbio per il Feyenoord : ROMA - Il Napoli è in ansia per Insigne . L'attaccante uscito dolorante dalla sfida con la Juventus nel secondo tempo per un problema al pube. Non è nulla di grave, ma l'attaccante sembra molto ...