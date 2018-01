Napoli; Hamsik | “L’obiettivo è lo scudetto a Napoli”

Atalanta-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Hamsik per Sarri : Quella di Bergamo sarà una sfida delicata per il Napoli. Gli azzurri sono obbligati a vincere per non perdere la vetta della classifica, visto che la Juve incalza ad un solo punto. Contro l’Atalanta la squadra di Sarri dovrà fare la partita e non commettere gli stessi errori che sono valsi la clamorosa eliminazione dalla […] L'articolo Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Hamsik per Sarri proviene da ultimecalcionapoli.it.

Napoli - il dubbio è Hamsik; Sarri alza il tasso tecnico : La rifinitura mattutina ha visto in campo Marek Hamsik, tornato a lavorare ieri a Castel Volturno ma solo in palestra. Con un unico allenamento dunque nelle gambe del capitano, bisognerà capire cosa ...

Napoli - Sarri con il dubbio Hamsik : in caso di panchina spazio per Zielinski : Marek Hamsik non si è allenato negli ultimi tre giorni perché febbricitante, ma oggi è atteso a Castel Volturno perché Maurizio Sarri vuole capire, a poche ore dalla ripresa del campionato, quante ...

Verso Atalanta-Napoli - Hamsik : “Sfida importantissima - ma non so se ci sarò” : Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del portale slovacco ‘futbal.pravda’. Dopo un avvio difficile, il centrocampista è tornato ai livelli delle passate stagioni: “Sono contento di essermi messo quel periodo alle spalle. Ho ritrovato il gol, battuto il record di gol e adesso ho anche goduto di un po’ […] L'articolo Verso Atalanta-Napoli, Hamsik: “Sfida ...

Napoli - preoccupazione in vista dell’Atalanta : Hamsik in dubbio : Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la pausa, negli ultimi giorni ha tenuto banco il mercato con il rifiuto da parte dell’attaccante Verdi, adesso tutto su Deulofeu con Politano prima alternativa che però nelle ultime ore si è allontanato. Nel frattempo la squadra pensa alla prossima partita con l’intenzione di mantenere il vantaggio sulla Juventus, un pò di preoccupazione per Maurizio Sarri. In dubbio la presenza di Marek ...

Hamsik certo : “chi ama il calcio tifa Napoli per lo scudetto” : “La mia speranza si chiama scudetto. E’ la mia, e’ quella dei tifosi, di De Laurentiis, dei compagni di squadra. E credo sia anche l’augurio di chi ama il calcio perche’ giochiamo in maniera meravigliosamente bella e penso che meriteremmo di vincerlo”. Marek Hamsik, intervistato dal “Corriere dello Sport”, ribadisce tutta la sua voglia di conquistare il tricolore con la maglia del Napoli, che ha ...

Pagelle Napoli-Atalanta 1-2 : Hamsik non incide - Gomez è una sentenza : Pagelle Napoli-Atalanta – Comincia nel peggiore dei modi il 2018 del Napoli. I partenopei salutano la Coppa Italia eliminati ai quarti di finale da un’ottima Atalanta che conquista il pass per le semifinali grazie ai goal di Castagne e Gomez, inutile la rete di Mertens nel finale. Sarri sorprende lanciando titolari Rog e Diawara a centrocampo, ma soprattutto e Zielinki e Ounas in attacco con Mertens e Insigne inizialmente in ...

Botti proibiti - i più gettonati a Napoli sono "Kim 'o coreanò" e "Bomba Hamsik" : C'era una volta il 'pallone di Maradona', figlio degli anni trionfali del Pibe de oro con la maglia del Napoli. Poi arrivarono altri nomi altisonanti come Tsunami e la bomba Bin Laden. Chili e chili di polvere pirica.La prerogativa era sempre la stessa: contenere materiale esplodente in quantità elevatissima, capace di fare un botto tremendo, con il conseguente rischio di causare gravi danni a cose e soprattutto persone.In Campania li ...

Napoli - Hamsik : 'Essere campioni d'inverno non significa nulla - conta solo lo scudetto a fine stagione' : Terzo gol consecutivo, utile non solo per regalare al Napoli la vittoria a Crotone, ma anche per incoronare il club azzurro come 'campione d'inverno'. Marek Hamsik ha finalmente ritrovato il feeling ...

Il Napoli di Hamsik batte il Crotone ed è campione d'inverno Video : Nel match che ha aperto la diciannovesima giornata del girone d'andata il Napoli ha battuto in trasferta il Crotone con una rete di Marek Hamsik fresco di record di reti in maglia azzurra [Video]. Con il brindisi di Capodanno alle porte, il Napoli sceso in campo all'Ezio Scida di Crotone è stato un po' meno spumeggiante del solito. Gli azzurri però, si sono rivelati estremamente concreti nel portare a casa gli ultimi 3 punti disponibili del ...

Il Napoli di Hamsik batte il Crotone ed è campione d'inverno : Nel match che ha aperto la diciannovesima giornata del girone d'andata il Napoli ha battuto in trasferta il Crotone con una rete di Marek Hamsik (fresco di record di reti in maglia azzurra). Con il brindisi di Capodanno alle porte, il Napoli sceso in campo all'Ezio Scida di Crotone è stato un po' meno spumeggiante del solito. Gli azzurri però, si sono rivelati estremamente concreti nel portare a casa gli ultimi 3 punti disponibili del 2017, ...

