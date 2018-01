Muoiono a 90 minuti l' uno dall' altra dopo 67 anni di vita insieme

Insieme per 67 anni - Muoiono a 90 minuti l’uno dall’altra : Di loro si diceva che fossero capaci di comunicare «telepaticamente». Arthur Harding, 91 anni, e sua moglie Dorothy, 88, di Newton Heath, Manchester, Inghilterra, sono morti lo stesso giorno, il 5 gennaio, a 90 minuti di distanza. Sono erano sposati nel 1950. Arthur aveva un impiego in un’azienda tessile; poi, dopo la pensione, ha continuato in un negozio di bric-à-brac. Mentre Dorothy lavorava in una fabbrica ed era un’abile macchinista, ...