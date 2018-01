Morto Paul Bocuse | il più grande chef francese Il ministro dell’Interno | “Era la Francia”

Vasto incendio in California : un Morto - le fiamme minacciano Santa Paula e Ventura : Centinaia di persone sono state evacuate in California a causa di un Vasto incendio, alimentato da forti venti che soffiano nella zona: in cenere almeno 5mila ettari di terreno. Una persona è morta in un incidente automobilistico mentre cercava di allontanarsi dalla zona interessata dai roghi, ha spiegato in conferenza stampa Mark Lorenzen, capo dei vigili del fuoco della contea di Ventura. Le fiamme minacciano ora la città di Santa Paula e ...