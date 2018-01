Moneta elettronica | è boom | a Genova un Pos ogni 25 abitanti

Moneta elettronica - arriva il tetto alle commissioni. E c’è divieto di aumentare i prezzi a seconda della carta usata : Commissioni non oltre i 5 centesimi per ogni pagamento. E la spesa dovrà essere ancora più contenuta se la transazione vale meno di 5 euro: stop quindi ai maxibalzelli per chi paga con carta cappuccino e brioche. Non solo: sarà vietato imporre sovrapprezzi a chi acquista online con una certa carta di credito. In questo modo siti di e-commerce e compagnie aeree non potranno più far lievitare il costo di un oggetto o di un servizio quando ...