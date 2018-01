Milano | uomo litiga sul bus con gruppo di ragazzi e ne accoltella uno

Milano - in strada con l'ascia : fermato uomo in stato d'alterazione : Milano , 19 gen. (askanews) È stato fermato e disarmato da una pattuglia dei vigili di quartiere, senza che nessuno si facesse male, un cittadino italiano in evidente stato di alterazione psicologica ...

L'intercettazione che ha incastrato l'uomo che ha sedato con la "droga dello stupro" una ventiduenne di Milano : "Giuro su nostro figlio che non c'entro nulla" : "Ma amore, lo chiedi proprio a me? Io non ho fatto niente... te lo giuro su Dio, te lo giuro sul bambino... te lo giuro... ". Inizia con queste parole L'intercettazione telefonica- riportata dal Corriere della Sera- tra Mario C., l'uomo accusato di aver stuprato la ragazzina di 22 anni la notte del 13 aprile 2017 nel pub milanese "Why Not Next", e sua moglie.La donna lo incalza con domande insistenti su cosa abbia fatto quella notte in compagnia ...