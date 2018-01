Milano | uomo litiga con ragazzi sul bus e ne accoltella uno VIDEO

Milano - litiga sull’autobus con gruppo di adolescenti : uomo ferisce a coltellate 17enne : L’episodio è accaduto venerdì sera. Il 56enne, un autista dell’Atm fuori servizio, ha avuto un’accesa discussione con i ragazzi, quindi ha reagito estraendo un coltello. Il ferito non è in pericolo di vita. L’uomo è stato denunciato

Milano - in strada con l'ascia : fermato uomo in stato d'alterazione : Milano, 19 gen. (askanews) È stato fermato e disarmato da una pattuglia dei vigili di quartiere, senza che nessuno si facesse male, un cittadino italiano in evidente stato di alterazione psicologica ...

L'intercettazione che ha incastrato l'uomo che ha sedato con la "droga dello stupro" una ventiduenne di Milano : "Giuro su nostro figlio che non c'entro nulla" : "Ma amore, lo chiedi proprio a me? Io non ho fatto niente... te lo giuro su Dio, te lo giuro sul bambino... te lo giuro... ". Inizia con queste parole L'intercettazione telefonica- riportata dal Corriere della Sera- tra Mario C., l'uomo accusato di aver stuprato la ragazzina di 22 anni la notte del 13 aprile 2017 nel pub milanese "Why Not Next", e sua moglie.La donna lo incalza con domande insistenti su cosa abbia fatto quella notte in compagnia ...

L’uomo che sgozzò una donna in un parco a Milano potrebbe essere questo. Il video divulgato per aiutare le indagini : Un giubbotto impermeabile col cappuccio alzato e un paio di pantaloni neri. E’ questa l’immagine, registrata da diverse telecamere, del presunto assassino di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo all’interno del parco Villa Litta a Milano la mattina del 23 novembre scorso. I filmati coprono l’arco temporale tra le 6.40 e le 7. Lo ritraggono un centinaio di metri prima di entrare nel parco ...

Milano Moda Uomo - le migliori foto di Street Style : Prima Londra, poi Firenze e infine Milano, gli scatti di Street Style firmati dal fotografo Andrew Barber raccontano il mondo della Moda con un personalissimo taglio fotografico che diventa spunto e indagine per capire dove sta andando oggi la Moda. Buona visione [Guarda anche Street Style from Firenze] [ Guarda anche: Street Style from London]

L'uomo della porta accanto : a Milano i modelli non vanno più di moda : Rappresenta la consapevolezza che soltanto aprendosi alla diversità si può crescere e capire il mondo'. Un messaggio importante in un momento in cui il mondo s'interroga sulle politiche relative all'...

Milano Moda Uomo 3 day : street wear - angeli e re : Nello show come di consueto si sono mescolate grafiche a contrasto: sport estremi, splattern e tarocchi; una miscellanea di culto tra i millenial. Chi vorrà invece i capi di Moschino che ...

Riki sfila per Dolce & Gabbana alla 'Milano Fashion Week Uomo' : Periodo d’oro per Riki, alias Riccardo Marcuzzo, che dopo essere arrivato secondo alla finale di “Amici 16” ha intrapreso un percorso tutto in ascesa nel mondo della musica. Artista con l’album...

Capelli uomo : i nuovi trend dalle sfilate di Milano : Frange, ciuffi, ricci, buzzcut, ma anche Capelli color platino e trecce in stile apache, un look che abbiamo già visto e apprezzato sul giovanissimo Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, classe 2000. LEGGI ANCHEL'estetica tribale dei Maneskin Alle sfilate uomo di Milano, della durata di un fine settimana lungo, da venerdì sera a lunedì mattina, le tendenze Capelli di cui si parla tanto per le colleghe donne hanno conquistato anche le ...