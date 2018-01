Milano Trasporto dializzati | Areu coordinerà il servizio sul territorio regionale

Milano potenzia le infrastrutture del trasporto pubblico : La città di Milano punta a potenzia re le infrastrutture del trasporto pubblico in città e nei territori dei Comuni della città metropolitana “perché assomigli sempre più alle città europee e possa avere un trasporto pubblico competitivo per combattere la congestione e…Continua a leggere →

Milano - aumenta il prezzo dei biglietti del trasporto pubblico : costerà 2 euro dal 1° gennaio 2019. Sala : “Era inevitabile” : Da 1,50 euro a 2 euro . Il prezzo del biglietto urbano per circolare all’interno della città di Milano sarà aumenta to a partire dal gennaio 2019. Si tratta del secondo ‘ritocco’ dopo quello deciso nel 2011 dalla giunta Pisapia. A giustificare il rincaro, i nuovi costi di gestione di tutta la rete del trasporto pubblico cittadino con l’arrivo della M5 e, poi, della M4. Gli aumenti erano già nell’aria e ...

Milano Cargo - Delrio illustra la road map per il trasporto merci aereo : Nei primi 9 mesi 2017 le merci trasportate per via aera in Italia sono state pari a 846.616,8 tonnellate , con un incremento dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre a livello ...