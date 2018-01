Milano Otto milioni di euro per il contrasto alla povertà

Smog Milano : particelle sottili PM10 sotto la soglia di guardia : A Milano i livelli di particelle sottili PM10 scendono al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metrocubo: le centraline Arpa ieri hanno rilevato concentrazioni di 34 microgrammi in via Pascal, 43 in via Senato e 37 al Verziere. Nell’area metropolitana sono stati registrati 42 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello. L'articolo Smog Milano: particelle sottili PM10 sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.