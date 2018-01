Milano | 57enne aggredito sul bus da 5 adolescenti reagisce e accoltella un 17enne Il

Milano - 57enne aggredito sul bus da baby gang reagisce e accoltella un 17enne. Il gruppo impediva al mezzo di ripartire : Milano - Un uomo di 57 anni ha accoltella to al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano . L'episodio è...

Milano - aggredito da adolescenti sul bus : 57enne reagisce e ne accoltella uno : Un uomo di 57 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 22.Secondo le prime ricostruzioni, il gruppetto di giovani ha ritardato la partenza del mezzo per far salire altri ragazzi. Questo ha scatenato la violenta discussione e lo scambio di insulti con il 57enne. I giovani hanno prima offeso e poi ...