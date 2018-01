Migranti | Lampedusa | 52 tunisini trasferiti con la nave

Migranti : lite tra tunisini a Lampedusa - Procura apre inchiesta : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta sulla lite sfociata la notte scorsa in rissa all'hotspot di Lampedusa, dove un tunisino è stato accoltellato al viso da un connazionale. Nella rissa un carabiniere è rimasto ferito allo zigomo, ma solo in maniera lieve. I

Migranti : sindaco Lampedusa - attese troppe lunghe per trasferimenti tunisini : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - "Le attese per i trasferimenti da Lampedusa sono troppo lunghe, questo è il vero problema". Lo ha detto all'Admnkronos Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, commentando la lite tra due tunisini sfociata la notte scorsa in rissa all'hotspot di Lampedusa. "Non è stat

Migranti : lite tra due tunisini all'hotspot Lampedusa finisce in rissa - ferito carabiniere : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Una lite tra due tunisini finisce in rissa e alla fine un carabiniere rimane leggermente ferito a uno zigomo. E' accaduto ieri sera all'hotspot di Lampedusa, dove due giovani tunisini, ospiti da tempo del centro d'accoglienza, hanno iniziato a litigare, quando uno dei

Medico Lampedusa candidato con LeU : "Deluso dal cambio di rotta del Pd sui Migranti" : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "I tempi della Leopolda sono lontani, io andai a Firenze perché fui invitato dall'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la politica era lontana anni luce dalla mia mente. Così feci il mio intervento dal palco sull'immigrazione. Abbiamo avuto anche un rapporto

Medico Lampedusa candidato con LeU : "Deluso dal cambio di rotta del Pd sui Migranti" : "I tempi della Leopolda sono lontani, io andai a Firenze perché fui invitato dall'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la politica era lontana anni luce dalla mia mente. Così feci il mio ...

Migranti : Lampedusa - sbarcano in quaranta e altri 48 in arrivo : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - quaranta immigrati, con ogni probabilità tunisini, sono appena sbarcati al porto di Lampedusa, dove sono approdati da soli. altri 48 sono, invece, attesi intorno alle 19.30 a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto che li ha soccorsi a poche miglia dall'iso

Migranti : Bartolo - nelle acque di Lampedusa è in corso un nuovo olocausto : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "nelle acque di Lampedusa si sta vivendo un nuovo olocausto. Un sacrificio umano al quale si assiste giorno per giorno sotto il silenzio generale". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa da anni impegnato nella prima assistenza ai Migranti sbarcati nell’isola, descri

Migranti : suicida giovane ospite hotspot Lampedusa - sindaco 'un dramma' : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Un giovane migrante si è suicidato a Lampedusa, in provincia di Agrigento. La vittima, che era ospite dell'hotspot di contrada Imbriacola, era sbarcato sulla più grande delle Pelagie lo scorso ottobre. Stamani alcuni Migranti lo hanno trovato, ormai senza vita, in una c

Migranti : sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "Lampedusa è ormai un grande hotspot a cielo aperto". A dirlo è il sindaco della più grande delle Pelagie, Totò Martello, dopo il suicidio di un giovane migrante ospite del centro di contrada Imbriacola. La vittima, secondo le prime informazioni, era sbarcata sull'isola

Migranti : con documento falso tenta di lasciare Lampedusa - sventata fuga da hotspot : Palermo, 16 dic. (AdnKronos) - Con una carta d'identità falsa ha tentato di imbarcarsi su un volo per Palermo. Ma la fuga dal Lampedusa di un cittadino tunisino di 27 anni, ospite dell'hotspot di contrada Imbriacola, è stata sventata dai carabinieri. I militari, infatti, dopo aver ricevuto la richie

Migranti : sventata fuga da Lampedusa - in sette nascosti in un camion : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - Erano nascosti nel vano cassonato di un autocarro in procinto di imbarcarsi sulla nave per Porto Empedocle. A mandare in fumo i loro piani ci hanno pensato i carabinieri sventando la fuga di sette tunisini da Lampedusa (Agrigento). A insospettire i militari sono stati

Lampedusa - tentano di fuggire in camion : Migranti bloccati dai carabinieri : Sette tunisini erano nascosti nel vano cassonato di un autocarro in procinto di imbarcarsi sulla nave per Porto Empedocle

Migranti : tentata fuga tunisini da Lampedusa - i giovani tornano al Centro d'accoglienza : Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - I cinque tunisini che hanno tentato la fuga da Lampedusa a bordo dell'autocompattatore hanno trascorso la notte al Poliambulatorio dell'isola e all'alba sono stati dimessi e hanno fatto ritorno al Centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola. Sembra che a dare l'a

Migranti : Lampedusa - feriti tunisini che tentano fuga su compattatore rifiuti : Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - Cinque tunisini, ospiti del Centro d'accoglienza di Lampedusa, sono rimasti feriti ieri sera tentando di scappare dall'isola infilandosi nell'autocompattatore per i rifiuti, pronto a essere imbarcato per Porto Empedocle. A scovarli sono stati i militari della Guardia di