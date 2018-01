Mercato Roma-Chelsea | asse caldo per Dzeko e Palmieri | sul piatto 50 milioni e Batshuayi

CalcioMercato Roma - non solo cessioni : arriva un acquisto “low cost” : Calciomercato Roma – In questi giorni si sta facendo un gran parlare della Roma in fatto di cessioni sul mercato. Il Chelsea ha preso di mira due dei calciatori della rosa di Di Francesco, Emerson e Dzeko, i quali sembrerebbero allettati dall’idea di giocare in Premier League. Ma in casa Roma come detto, Monchi si sta muovendo anche in fase di rafforzamento ed è davvero ad un passo dall’ufficializzare un bel colpo in vista del ...

CalcioMercato Roma/ News - Badelj subito se parte Nainggolan (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la squadra capitolina ha messo le proprie mani su Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, in scadenza di contratto(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Dzeko al Chelsea/ CalcioMercato Roma - Edin in Premier - Focolari : se lo vendono arrivano quinti : Dzeko al Chelsea, il centravanti della Roma dice sì a Conte. Con Emerson Palmieri, i "blues" pronti a versare nelle casse giallorosse 50 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:38:00 GMT)

CalcioMercato Roma/ News - Darmian e non solo : tutte le idee per le corsie (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina al lavoro per assicurarsi un nuovo innesto sulla corsia, e sono quattro i giocatori nel mirino(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:03:00 GMT)

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta : la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri - l’Inter ufficializza Rafinha - il Napoli cerca ancora Politano - Borussia su Zapata : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo ...