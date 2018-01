Mercato | il Psg punta su Guardiola Luis Enrique il lista per il dopo Conte Zidane apre

CalcioMercato Juventus - occhi attenti su Cavani e le tensioni al PSG : Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', qualora Cavani decidesse di lasciare Parigi, tra le squadre in prima fila per assicurarselo ci sarebbe la Juventus : i bianconeri pensarono già a lui nell'...

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Dzeko tentato dalle sirene del Chelsea - Napoli punta Lucas Moura del Psg : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

CalcioMercato Napoli/ News - il Tottenham piomba su Lucas Moura del Psg (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime legate alla squadra di Maurizio Sarri: il Tottenham piomba su Lucas Moura e lo allontana dagli azzurri. Attenzione all'esterno brasiliano del Psg.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:21:00 GMT)

MANCINI AL PSG / CalcioMercato news - il tecnico dello Zenit : Sì - mi piacerebbe allenare i francesi : MANCINI al Psg, Calciomercato news: il tecnico dello Zenit San Pietroburgo si sofferma sulla volontà in futuro di allenare la squadra transalpina ora diretta dallo spagnolo Unai Emery.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 22:31:00 GMT)

CalcioMercato - Mancini : 'A chi non piacerebbe allenare il Psg?' : Poi è ovvio che qualsiasi tecnico vorrebbe guidare questa squadra, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi di Neymar e Mbappé ha ora buone possibilità di vincere la Champions . Ripeto, mi ...

CALCIOMercato ROMA/ News - duello tra Psg e Liverpool per Alisson Becker (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: proseguono i sondaggi nella capitale con l’obiettivi di innestare la fascia sinistra con un nuovo giocatore(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:18:00 GMT)

CalcioMercato Milan/ News - il Psg ha perso la pazienza : mollata la pista Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: il Paris Saint German ha perso la pazienza e abbandona la pista che porta a Gigio Donnarumma per il futuro della porta.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:24:00 GMT)

CalcioMercato Palermo - il colpo che non ti aspetti : dal Psg arriva Callegari : Calciomercato Palermo – Il Palermo comanda la classifica di Serie B. I rosanero puntano alla promozione diretta in Serie A per tornare nel palcoscenico che la piazza merita. Tedino può sorridere per il lavoro che sta svolgendo il ds Lupo sul mercato. Dopo gli acquisti di Fiore e Moreo, il club rosanero, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è in procinto di chiudere per Lorenzo Callegari, centrocampista di proprietà ...

CalcioMercato - Real Madrid e Psg potrebbero dar vita allo “scambio” più clamoroso della storia : Il Real Madrid vive un periodo di crisi profonda. La vittoria in Liga manca ormai dallo scorso 9 dicembre. Il ko rimediato con il VillarReal al ‘Bernabeu’ rischia di far scivolare i Blancos a -19 dal Barcellona capolista. Florentino Perez in estate è pronto a rivoluzionare la sua creatura con Zidane destinato a lasciare la panchina del club spagnolo. In sede di Calciomercato invece il patron delle Merengues vuole soffiare Neymar al ...

CalcioMercato Roma/ News - il Psg piomba su Alisson Becker ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco: il Paris Saint German piomba sull'estremo difensore brasiliano dei giallorossi Alisson Becker.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:45:00 GMT)

CalcioMercato Roma - il Psg pensa ad Alisson : le intenzioni del club giallorosso : Calciomercato Roma – Le ultime prestazioni della Roma non sono state incoraggianti, in particolar modo delusione per la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Positiva invece la stagione del portiere Alisson che ha attirato le attenzioni dei grandi club, in particolar modo secondo quanto riporta Sky Sport sondaggio recente del Psg, il club francese alla ricerca di un nuovo estremo difensore ed avrebbe puntato il giallorosso. La Roma ...

CALCIOMercato INTER/ News - Pastore chiude ogni trattativa : voglio chiudere la carriera al Psg (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il Santos ha raggiunto l’accordo con l’attaccante brasiliano Gabigol, ma ora si attendono i nerazzurri(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:05:00 GMT)

CalcioMercato Juve - possibile un maxi scambio con il PSG Video : Paulo Dybala continua a fare notizia; il giocatore argentino, dopo un esordio da fuoriclasse, ha calato il suo rendimento ed è stato lasciato spesso in panchina da Massimiliano Allegri. L'attaccante sudamericano stava lentamente riprendendo la sua forma fisica e mentale, come dimostra la bella doppietta di destro messa a segno contro il Verona, prima del nuovo infortunio. Sono stati comunque mesi molto difficili, dal momento che la Joja non è ...

