' Me staje appennenn' amò' | quarto singolo per il rapper misterioso Liberato - Video

Liberato ha pubblicato la nuova canzone “Me staje appennenn’ amò” : Liberato è tornato a pubblicare nuova musica! Sabato 20 gennaio, il misterioso cantautore ha pubblicato la canzone “Me staje appennenn’ amò”, accompagnata da un video girato a Napoli e diretto da Francesco Lettieri. Liberato aveva dato un assaggio del brano qualche mese fa, a inizio novembre, durante la sua esibizione al Club To Club di Torino. ME staje appennenn’ AMÒ Un post condiviso da Liberato (@Liberato1926) in ...

