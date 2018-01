Mazzarri | Torino Walter si tiene stretto Belotti | E' fondamentale | i tifosi

Serie A Torino - Mazzarri : "Niang? Crescerà se tiene la corrente attaccata" : Torino - "E' chiaro che se sono venuto a Torino in questa fase della carriera è perchè nella testa c'è la possibilità di fare qualcosa di grande. In questo periodo nel calcio ci sono tante proprietà ...

Torino - Mazzarri : "Torino merita qualcosa di speciale. Ansaldi non pronto" : Walter Mazzarri anticipa la conferenza stampa di sabato ("Così avete più tempo per farmi le domande") e presenta la sfida contro il Sassuolo, partendo dalle emozioni del suo arrivo in granata: "Mi ...

Torino - Mazzarri scatenato : tutto su Belotti - Ljajic ed Ansaldi : Dopo il successo contro il Bologna, seconda in panchina per Walter Mazzarri, i granata in campo contro il Sassuolo. Il tecnico in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “Di solito non sentite mai un allenatore parlare male del posto dove arriva, ma in questo caso ho solo da dire cose positive. Il fatto che non ci fossero le Nazionali ci ha dato modo di lavorare di più con tutti i giocatori. Ho trovato grandi qualità tecniche e ...

Torino - Niang fa mea culpa : “ecco perchè non corro”. E su Mihajlovic e Mazzarri… : Il goal contro il Bologna potrebbe essere quello della definitiva rinascinta per Niang che già da a partire da domenica contro il Sassuolo vuole riconfermarsi. L’attaccante del Torino è consapevole di aver reso al di sotto delle proprie aspettative e di non aver ripagato la fiducia di Mihajlovic: “Si è speso tanto, il mister, per me. Mi sembrava giusto ringraziarlo. Ma ora c’è Mazzarri: l’anno scorso al Watford gli dissi che sarebbe stato ...