Manette a un pusher di San Salvario | aveva ingerito decine di ovuli

In Manette pusher romano : a casa sua elettricità gratis : Roma, 6 gen. (askanews) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato un ragazzo romano di 32 anni dopo averlo sorpreso nei pressi di via Santa Costanza mentre ...

Monterotondo - in Manette due pusher nel centro storico : Nell’ambito di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato due persone di 22 e 23 anni entrambi del posto entrambi e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari del Nucleo Operativo, impegnati in specifici controlli […] L'articolo Monterotondo, in manette due pusher nel centro storico sembra ...

Genova - in Manette 23 pusher. Incastrati dalle immagini delle videocamere : La Polizia di Genova, con il coordinamento della Procura, ha concluso l’Operazione Labirinto con l’adozione di 23 misure di “arresto differito” o “ritardato” per altrettanti spacciatori che agivano nel centro storico. Lo strumento dell’arresto “ritardato” permette di contrastare in modo più efficace lo spaccio al dettaglio. Un investigatore che scopre l’attività di pusher, può non ...

Venezia - ciclista pusher finisce in Manette : spacciava eroina : Dopo aver venduto droga a una cliente, è montato in sella alla sua bicicletta ed è fuggito via. Non sapeva che la polizia di Venezia lo stava tenendo d'occhio. Quando si è accorto di essere inseguito, ...